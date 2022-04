En el contexto de la edición 2022 de la CinemaCon se liberaron nuevos detalles sobre Black Adam, la próxima película de DC en colaboración con Warner Bros Pictures.

El proyecto nos presentará por primera vez en la pantalla grande a este particular superhéroe. Además, se tiene espacial expectativa por la llegada de Dwayne Johnson a la franquicia.

Dentro del evento, el panel de compañía cinematográfica presentó un nuevo adelanto sobre el filme, sin embargo, se hizo de manera exclusiva y no fue liberado online.

Hay que destacar que hace un par de meses se presentaron las primeras imágenes sobre el título, aunque en aquella ocasión estuvo acompañado de otros héroes y se mostró muy poco.

Esta vez, los detalles compartidos se conocen gracias a los reportes de diferentes periodistas especializados y de quienes estuvieron presentes en la presentación.

Lo que se vio en el adelanto de la película

Jeff Sneider, corresponsal de Below The Line y Los Angeles Magazine, compartió algunas frases que decía ‘La Roca’ en su personificación como el superhéroe.

“Fui un esclavo hasta mi muerte. Después, renací como un dios. No me arrodillo ante nadie. Puedes ser el destructor de este mundo, o puedes ser su salvador. Hay héroes y villanos, pero los héroes no matan a las personas. Bien, yo lo hago“, citó.

Por su parte, Erik Davis, representante de Fandango y Rotten Tomatoes, también destacó la personalidad y actitud más dura del héroe, además del tono que tendrá la nueva película de DC.

“El primer tráiler de Black Adam es oscuro, peligroso y rudo. Termina con Black Adam atrapando un cohete con su mano desnuda y viéndolo explotar a su alrededor”, detalló.

Por último, Germain Lussier, reportero de Gizmodo, io9, comparó lo visto en el avance con una popular película del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Las imágenes de Black Adam tenían vibraciones parecidas a Black Panther. Mirada similar, chorros similares, velocidad similar”, aseguró el periodista.

De esta manera, poco a poco se van conociendo más detalles de Black Adam, a la espera que salga más información oficial de la esperada película protagonizada por Dwayne Johnson.