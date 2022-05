Bajo el contexto de la Star Wars Celebration 2022 se presentaron varias noticias, incluyendo nuevos detalles en torno a Tales of the Jedi, la próxima producción a estrenarse.

Los planes de Disney para seguir exprimiendo el universo creado por George Lucas siguen en desarrollo y la próxima serie llegará antes de lo esperado.

Hace algunos meses te contábamos sobre este proyecto que se estaba trabajando bajo cierto cuidado y secreto. Se trata de historias independientes, inspiradas en icónicos personajes de la franquicia y ambientada en la era de las precuelas.

Además, se confirmó que se trata de un formato animado al estilo La Guerra de los Clones. Gracias a esto existe una buena conceptualización previa por parte de los exigentes fanáticos.

El regreso de importantes personajes en Star Wars

Más allá de confirmar la información técnica respecto a la conformación de la serie, también salieron a la luz algunos detalles sobre los protagonistas de ciertos capítulos.

Uno de los regreso que más llama la atención es el de Qui-Gon Jinn, que contará con Liam Neeson para darle voz al personaje. También veremos al Conde Dooku cuando todavía era un jedi, quien aparecería en misiones junto a Mace Windu, peleando codo a codo contra las amenazas.

Otro factor a destacar es la presencia de Ahsoka Tano y Anakin Skywalker en la serie. Respecto a la togruta, veremos cuando aún era una bebé y conoceremos más sobre sus orígenes.

Dave Filoni, guionista y principal encargado de los proyectos de Star Wars en la actualidad, se refirió a la motivación para crear este tipo de historias.

“Cuando volaba de un lado a otro, trabajando en The Mandalorian, escribía historias en el avión para pasar el tiempo… Y así fue como obtuve estas”.

“Quería explorar algunos personajes y basarlos en ideas que tuve mientras hacía La Guerra de los Clones“, declaró Filoni.

En detalle, la serie tendrá seis capítulos, tres de ellos centrados en Ahsoka, otros se ambientarán en el Templo Jedi y también veremos una reunión entre Tano y Skywalker.

Tales of the Jedi llegaría a Disney+ en septiembre o durante el último trimestre de este año 2022. De esta manera, se suma a otras producciones similares de Star Wars como Vision o The Bad Batch.