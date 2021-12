“Tales of the Jedi”: Star Wars podría anunciar una sorpresa durante las próximas fechas

Star Wars podría sorprender con un nuevo proyecto para las pantallas y anunciar próximamente Tales of the Jedi, un título que llegaría a Disney+.

Recientemente salió una filtración desde Lucasfilm haciendo referencia a una historia de la cual no se tenía conocimiento para su adaptación a un proyecto filmográfico.

Se trata de un título que de momento solamente ha sido distribuido y publicado mediante una saga de cómics. Pero considerando las intenciones de las firmas propietarias de la franquicia, no sería raro que tenga su adaptación.

El universo de Star Wars sigue en expansión de la mano de la casa del ratón Mickey y junto a The Mandalorian y The Book of Boba Fett, próximo a estrenarse, pretenden aún más crecimiento.

Además, aún quedan series a futuro, como Kenobi o Ahsoka siendo de las más esperadas. Ad portas de un 2022 lleno de estrenos, ahora se rumorea un nevo integrante a la familia de la galaxia muy, muy lejana.

Popularmente abreviado como ‘TotJ’, Tales of the Jedi apareció en una fotografía junto al resto de las cintas y programas de TV que son partes de Lucasfilm y Disney.

Wonder what this could be 👀 pic.twitter.com/3ATNT92ZVV — BSL (@bigscreenleaks) December 23, 2021

Incluso, aparece junto a Bad Batch y Visions, ambas series que ya fueron lanzados en la plataforma de streaming. Estas historias corresponden a la parte ‘Legends’, vale decir, que no son parte del canon.

Es una serie de cómics publicada por Dark House entre los años 1994 y 1998 que narra la Gran Guerra Sith. Cronológicamente, se ubican en la época de la Antigua República, algo cercano al próximo videojuego de la franquicia.

A pesar de que de que por el momento es solo un rumor en base a las típicas filtraciones, la línea que ha seguido Star Wars últimamente hace que Tales of the Jedi sea una opción latente.