Nicolás Poblete y participación en “Mensajes Privados”: “Elijo hacer arte con este dolor”

Debido al estreno de la película Mensajes Privados, este 26 de mayo en los cines nacionales, Ciudadano ADN conversó con uno de sus actores, Nicolás Poblete, quien a través del filme denuncia los abusos que sufrió con su hermana por parte de un familiar.

Al ser parte del elenco, Poblete debió involucrarse de manera directa con la filmación, puesto tuvo la difícil tarea de la “autodirección”, ya que todo fue grabado por su celular y en una toma.

“Le dije hablamos de esto, no quiero repetir tomas ni nada y le mandé a Matías (Bize, director) un material de 35 a 40 minutos y me tomé unos días para pensar y hacer el guión de cómo quería contarle, que cosas quería dejar afuera”, dijo.

“Como iba a ser el guionista de mi propia historia tuve que hacer un trabajo bien profundo de cómo narrar (…) hay un trabajo bien extenso y se combinan muchas cosas”, detalló el actor.

Nicolás Poblete ve a Mensajes Privados más que una película donde plasma sus vivencias, sino que la utiliza como una plataforma para entregar un mensaje.

“Más allá de poner mi historia, mi biografía, es abrir una puerta para decir esto sucede. Yo no quiero decir miren lo que me pasó y que digan pobre Nico, no me interesa, pero escribir este relato a través del arte, además de poder yo vaciar esto y sentirse bien uno, mi hermana, mi familia, es decir la importancia de las artes y la cultura en el desarrollo de una sociedad sana”, declaró el actor.

Un premio y una reflexión

Este viaje por medio de la cinta le ha traído grandes noticias al intérprete, ya que tras el paso de Mensajes Privados por el Festival de Cine de Málaga, Poblete fue galardonado con el premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto, hecho que lo llevó a plantearse una reflexión.

“Un día conversando con mi mamá, después de Málaga, le dije ‘ojalá no me hubiera ganado este premio’, en el sentido que ojalá no me hubiera tocado vivir nada de lo que viví para llegar a este lugar”, señaló.

Asimismo, el actor continuó: “Pero gracias a eso, a encontrarme Matías, a estudiar teatro, a leer mucha literatura y entender que somos humanos, es que logro empatizar tanto con mi historia, con quien realizó este crimen… entenderlo”.

“Yo elijo hacer arte con este dolor, no elijo la venganza, elijo plantear un tema para dialogar en nuestro país y en todo el mundo y cuidar las infancias”, complementó.

Un camino de más de una decada

Pero el camino no ha sido fácil, así lo dijo el mismo Poblete quien afirmó que llegar hasta acá ha sido un trabajo psicológico de más de 12 años, lo cuál lo llevó incluso a invitar a su psicóloga y psiquiatra a la avant premiere de la película.

“Llegó mi psiquiatra (post-película) y se acercó y me dijo ‘Nico no tengo palabras, esto es tremendo” y le respondí ‘este es tu trabajo’”, precisó.

Mensajes Privados, dirigida por Matías Bize y protagonizada por Nicolás Poblete, Blanca Lewin, Antonia Zegers, Néstor Cantillana, Vicenta Ndongo, Àlex Brendemühl, Verónica Intile y (Me llamo) Sebastián, se estrena este 26 de mayo en las salas de cine del país.