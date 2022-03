“Mensajes Privados” lleva por nombre la nueva película de Nicolás Poblete con la que denunciará los abusos que sufrieron él y su hemana por parte de su tío.

La cinta está dirigida por Matías Bize, mientras que Nicolás Poblete participa actoralmente y en la construcción del guion. La historia retratará los abusos que vivió cuando niño por su tío psiquiatra, Alfredo Pemjeam.

El tío de Nicolás Poblete hizo creer que tenía un problema mental

“Yo tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33, cuando supe por qué tenía este síntoma que no entendía. Jamás lo quise contar para sentirme condescendido por el resto de la gente, si no que no lo podía seguir guardando”, comenzó el actor en diálogo con la agencia internacional de noticias EFE.

Sobre su abusador, Nicolás Poblete reveló que fue su tío político, “Estaba casado con la hermana de mi papá, un psiquiatra afamado en Chile, que siempre ayudó mucho a la familia”.

“Nos hizo creer que teníamos un problema mental nosotros, para tapar su abuso“, advirtió el actor sobre su tío.

En esa línea, sumó: “No lo conté a nadie, ni le grité a Chile quién era esta persona. Me lo guardé durante años y él, que se cree tan brillante, que creyó que escondería su crimen, haciéndonos creer a mi hermana y a mí que teníamos un problema en la mente durante 35 años”.

“Además de haber hecho lo que nos hizo a mi hermana y a mí cuando éramos niños, si se creía inteligente, se encontró con un toro acá“, aseveró.

Tráiler oficial

El primer adelanto de Mensajes Privados, la nueva película de Nicolás Poblete, ya está disponible en YouTube:

Además, el actor ya promociona la cinta a través de sus redes sociales. Nicolás aseguró que se trata del trabajo más importante de toda su carrera hasta la fecha.