Este jueves 5 de mayo se celebra el día de los Sith y aquí te contamos un poco sobre los más populares villanos que tuvieron presencia en Star Wars.

Durante todo este mes los fanáticos de la popular franquicia tienen diversos motivos para festejar. Ayer fue el Día de Star Wars, abordando lo general pero hoy llega una fecha más oscura.

Se trata del ‘Revenge of the 5th‘, día para conmemorar a esos seguidores y más fieles servidores del Lado Oscuro de La Fuerza. Es importante señalar que no es la fecha de estreno de La Venganza de los Sith.

Por más rebeldes y despiadados que sean, los señores oscuros también seguían un código, el que se destacaba por ser todo lo contrario al empleado por los Jedi.

“La paz es una mentira, solo hay pasión; con la pasión gano fuerza; con la fuerza gano poder; con el poder obtengo victorias; con las victorias rompo mis cadenas. Que La Fuerza me libere”, reza su principio.

Bajo esta base surgieron importantes personajes que se han vuelto muy populares dentro de la franquicia. Dejando de lado la gran historia que hay detrás de los Sith para otro momento, aquí te contamos un poco más sobre los que estuvieron presentes en las películas.

Los villanos de la saga

Considerando el canon dentro del amplio Universo de Star Wars, y específicamente las nueve películas centrales, te traemos a los Sith más importantes para celebrarlos en su día.

Darth Maul: oriundo de Dathomir, este poderoso guerrero lleno de ira y violencia fue transformado en una máquina de matar, con odio profundo hacia los Jedi.

Tuvo su primera aparición en La Amenaza Fantasma (I), marcando el regreso de los Sith luego de años de pasar en las sombras y asesinó a Qui-Gon Jinn. Posteriormente apareció en la serie La Guerra de los Clones, la película Solo y la serie Rebels, donde muere a manos de Obi-Wan Kenobi.

Darth Tyranus: nacido en Serenno, este distinguido personaje alguna vez fue en jedi pero cayó en la tentación del Lado Oscuro. Con su desviación en el camino de la fuerza, pasó de su nombre común, Conde Dooku, a adoptar su apodo de Sith.

Su primera aparición fue en El Ataque de los Clones (II), donde le cortó la mano a Anakin Skywalker. Estuvo presente en la serie La Guerra de los Clones y posteriormente fue asesinado a manos de Anakin en La Venganza de los Sith (III).

Darth Sidious: el señor oscuro, quien estaba detrás de la resurgida Orden Sith oculto a plena vista bajo el nombre de Sheev Palpatine. Con origenes en Naboo, llegó hasta el Senado Galáctico ganando una importante posición, aunque motivado por el Lado Oscuro de la Fuerza y la sed de venganza ante los Jedi.

Apareció en los episodios I, II, Guerra de los Clones y en el III, donde logró llevar a cabo su plan para alzarse como el emperador del Imperio Galáctico. Con su nuevo puesto, estuvo presente también en la serie Rebels, El Imperio Contraataca (V), El Regreso del Jedi (VI) donde murió y posteriormente en una forma resucitada en El Ascenso de Skywalker (IX).

Darth Vader: nacido en Tatooine bajo el nombre de Anakin Skywalker, el más icónico villano de Star Wars tuvo una historia bastante especial. Siendo identificado como el ‘elegido’ de una profecía Jedi, creció en el Lado Luminoso de la Fuerza pero se corrompió bajo la influencia de Palpatine y se convirtió en uno de los Sith más poderosos.

Bajo el nombre de Anakin estuvo presente en: Episodio I, GC, II y III pasando a su nombre como Vader. Así tuvo presencia en Rebels, Rogue One, Una Nueva Esperanza (IV), V y VI.