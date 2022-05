¿Qué celebra Star Wars en el mes de mayo? Estas son las fechas importantes

Star Wars es una de las franquicias más populares de la historia y el fanatismo va mucho más allá del cine: para el mes de mayo tiene varios días importantes.

La historia creada por George Lucas tuvo y sigue teniendo un gran impacto a nivel mundial con un universo se continúa expandiéndose cada vez más.

El fanático de Star Wars siente pertenencia en una cultura dentro del posicionamiento de la saga en la cultura popular. Más allá de las películas y las series hay mucho por dónde interiorizarse.

Videojuegos, libros, cómics, enciclopedias, juguetes, coleccionables, todo tipo de merchandising, eventos especiales e incluso una religión independiente de creyentes en La Fuerza son parte de este universo.

Todas aquellas personas que forman parte de esto tienen varios motivos para celebrar este mes en torno a la franquicia. Aquí te contamos el calendario y el detalle de celebración.

Fechas para celebrar

Primero hay que dejar en claro que la jornada más relevante es el 4 de mayo, considerado el Día de Star Wars. Esto surge de la similitud fonética que tiene una sus frases más icónicas: “May the force be with you“, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”; muy parecida a “May the fourth (4th)“, haciendo referencia a la fecha y agregándole el “be with you”.

Con este día se marca el inicio para las demás fechas entre las que destacan los aniversarios de las seis películas (trilogía original y precuela).

También está el reconocimiento a esos seguidores del Lado Oscuro de La Fuerza, con el Revenge of the 5th, momento para celebrar a los sith. Es importante precisar que no es el mismo día de estreno de La Venganza de los Sith.

Pero además para este año se suma, cerrando el mes, el estreno de la serie Kenobi, uno de los proyectos más esperados del último tiempo.