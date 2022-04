Precuela de Los Juegos del Hambre llegaría a los cines en 2023

El 19 de mayo del año 2020 fue lanzado el cuarto libro de la exitosa saga Los Juegos del Hambre llamado “Balada de pájaros cantores y serpientes” (The Ballad of Songbirds and Snakes), el cual es una precuela de la historia principal protagonizada por Katniss Everdeen.

La historia se centra en un joven Coriolanus Snow, el cual viene de una familia en decadencia tras la guerra civil de los distritos contra el Capitolio, y de cómo comienza a forjar una relación directa con el Distrito 12.

Por ello, y ante el rotundo éxito de la primera trilogía de Suzanne Collins en la pantalla grande, la productora a cargo de las cintas, Lionsgate, anunció sus planes de llevar al cine “Balada de pájaros cantores y serpientes”.

La película protagonizada por Snow se estrenaría el próximo 17 de noviembre de 2023, según informó Variety.

Los libros de Los Juegos del Hambre, En Llamas, Sinsajo, y sus respectivas adaptaciones al cine, generaron en conjunto una recaudación cercana a los US$3 mil millones, por lo que hay grandes expectativas de lo que esta nueva entrega podría generar en taquilla.