Durante las últimas horas se dio a conocer la primera imagen oficial de promoción para la película Los Mercenarios 4, haciendo crecer las expectativas entre los fanáticos.

La última entrega de la franquicia fue en el 2014 y se marcó una importante renovación dentro del elenco. Siendo la tercera parte, se sumaron nuevos protagonistas que encabezaron la trama junto a Barney Ross (Sylvester Stallone).

El panorama hacía creer en un próximo filme que contara una vez más con los rostros nuevos. La mixtura con los clásicos personajes resultó ser positiva y parece la fórmula para continuar con la saga.

Por un tiempo se habló sobre la cuarta película que, en un principio, iba a ser estrenada el 2018. Sin embargo, por diferentes contratiempos y la llegada del covid-19 hicieron que los planes se retrasaran.

Finalmente, durante el 2021 se dieron las primeras informaciones respecto a que el proyecto ya estaba en marcha. En octubre del mismo año se publicaron las primeras fotos del rodaje.

De momento no se tienen detalles oficiales en torno a la trama, pero se conocen algunos nombres que formarán parte de la nueva película.

Sylvester Stallone y Jason Statham volverán como protagonistas. El resto del elenco lo conforman: Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran y Andy Garcia.

Este filme es dirigido por Scott Waugh y será distribuido por Lionsgate Films. Los Mercenarios 4 tiene fecha de estreno durante este 2022, razón por la que ya se publicó la primera imagen promocional.

El cartel que fue viralizado en redes sociales anuncia que “morirán cuando estén muertos“, respondiendo a quienes apuntaban a que la historia ya había llegado a su fin y no era factible retomar.

The first poster for 'EXPEND4BLES' has surfaced online. pic.twitter.com/Kr0RjI1eiN

— One Take News (@OneTakeNews) April 25, 2022