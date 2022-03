Un momento muy emotivo e histórico se vivió en los Premios Oscar 2022: Troy Kotsur obtuvo el galardón al Mejor Actor Secundario por su papel en la película CODA.

La importancia de esta premiación radica en que Kotsur es el primer actor sordo en obtener la estatuilla dorada, y la segunda persona sorda en la historia de los premios.

CODA es la historia de Ruby, una adolescente de 17 años que es la única integrante oyente de su familia. El nombre del filme alude a esta condición: CODA es la sigla en inglés para un hijo o hija de adultos sordos.

El padre de Ruby, interpretado por Troy Kotsur, quiere apoyar las aspiraciones musicales que tiene la joven, pero depende de ella para comunicarse con el mundo exterior.

Esta producción, de la directora Sian Heder, ha recibido múltiples elogios no sólo por su trama, sino por visibilizar la lengua de señas en la industria cinematográfica y más en esta temporada de premios.

La actriz surcoreana Youn Yuh-jung fue la encargada de presentar la categoría Mejor Actor Secundario. Al leer el nombre de Troy Kotsur, lo hizo con lengua de señas.

En principio, los asistentes a la ceremonia comenzaron a aplaudir de la manera tradicional, con el sonido de las palmas. Sin embargo, se sumaron a la seña de agitar las manos, tal como indica la lengua de señas.

Kotsur se subió al escenario junto a un intérprete y realizó un emotivo discurso. “Esto está dedicado a la comunidad sorda, la comunidad CODA y la comunidad discapacitada. Este es nuestro momento“, manifestó el actor.

Incluso, contó parte de su historia familiar: su padre sufrió un accidente y quedó paralítico, lo que dificultó aún más la comunicación entre ambos, ya que Kotsur es sordo de nacimiento.

Cabe destacar que Marlee Matlin, quien también actúa en CODA como la madre de Ruby, fue la primera persona sorda en recibir un Oscar: en 1987, como Mejor Actriz por Children of a Lesser God.

