Marvel Studios dio a conocer la fecha para el comienzo del rodaje de la temporada 4 de Daredevil, la reanudación de la historia que continuará en Disney Plus.

Luego del estreno de Spider-Man: No Way Home, la productora cinematográfica ha comenzado una nueva etapa para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Con varios rumores y novedades sobre la Fase 4 del UCM, uno de los títulos que más ha estado rodeado de información es la serie del ‘Hombre sin Miedo’.

Tras finalizar contrato con Netflix, la producción llegó al servicio de streaming de Mickey Mouse, donde tiene contemplado seguir expandiéndose.

Por el momento se sabe que el actor Charlie Cox seguirá interpretando a Matt Murdock, el mismo que ha sugerido varios cambios para la serie.

Los fanáticos han estado especulando mucho sobre el futuro del ‘Diablo Defensor’, sobre todo si se considera que la trama continuará en una plataforma como Disney, con más restricciones para el material.

Otro punto que tiene expectantes a los seguidores es si veremos al héroe solamente en la serie o también con participación en otros filmes de Marvel. Respecto a esto, se barja la opción que tenga una nueva aparición en Doctor Strange 2, al igual que muchos otros personajes.

Por el momento lo único confirmado es la temporada 4 de Daredevil, la cual ya tendría fecha para comenzar con las grabaciones. Según la reconocida cuenta de filtraciones, MCU Soucre, la productora ya agendó día para el rodaje.

La información asegura que todo comenzaría a finales de este 2022, específicamente en noviembre o a más tardar en diciembre. Esto es una buena noticia para los fans, ya que se creía que los planes tendrían inicio más adelante y sería todo más lento.

BREAKING: The fourth season of #Daredevil will begin to filming at the end of 2022! pic.twitter.com/SRHuxVCRDp

— MCU Source (@MCU_Source) March 13, 2022