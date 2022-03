Durante la tarde de este lunes 1 de marzo, Disney Plus anunció la llegada de varias series Marvel que se sumarán a su catálogo luego de abandonar Netflix.

Hace un tiempo te contamos sobre la posibilidad de que algunas producciones de ‘La Casa de las Ideas’ dejarán de estar disponible en ‘La Gran N’ a partir de este mes.

Con el tiempo existía incertidumbre si esta decisión iba a correr de igual manera para todos los países. Finalmente, se confirmó que el cambio fue a nivel mundial.

Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, The Defenders, Agent of S.H.I.E.LD. y Luke Cage son los títulos que tendrán una nueva casa.

Luego de finalizar el contrato que tenía Marvel Studios con Netflix, desde la editorial de cómics decidieron reagrupar sus productos en un mismo lugar.

Era lógico pensar que la compañía de Mickey Mouse se quedara con la exclusividad, ya que The Walt Disney Company es dueño de las licencias y creaciones del estudio.

La empresa del mundo del entretenimiento utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer la noticia. Además, informaron a partir de cuando estarán disponibles.

Si bien el término de la relación entre Marvel y Netflix tiene un alcance mundial, en primera instancia, las series llegarán a Disney Plus en algunos países.

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda serán los primeros en estrenar los títulos y lo harán desde este 16 de marzo.

Para el resto de las naciones, en Latinoamérica, incluyendo a Chile, habrá que seguir esperando hasta que se libere la fecha. Es un hecho que llegarán, pero puede darse en cualquier momento de este 2022.

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sfoT61XilS

— Disney+ (@disneyplus) March 1, 2022