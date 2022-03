Disney pretende seguir sacando provecho de sus derechos sobre Star Wars y quiere seguir trabajando en nuevos proyectos, esta vez en una película.

Según los reportes del medio especializado Geekosity, desde la casa de Mickey Mouse tienen la idea de realizar una adaptación. Se trata del libro Heredero del Imperio, de Timothy Zahn.

Se trata de una historia que no pertenece al canon de la franquicia y conforma el mundo Legends (el Universo Expandido). La intención es realizar un trabajo cinematográfico en base al título y pasarlo de ‘Leyendas’ a la historia oficial.

La tónica de Disney ha estado marcada por la realización de series, entre las cuales destacan The Mandalorian, The Book of Boba Fett y las próximas a estrenarse Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.

Precisamente esta última producción contará con la presencia del Almirante Thrawn como el villano principal. De esta manera se marca el regreso del chiss más popular de la franquicia luego de su aparición en Rebels.

La historia de “Heredero del Imperio”

Heredero del Imperio se ubica cinco años después de lo sucedido en El Retorno del Jedi (episodio VI). Con la caída del emperador Palpatine y la muerte de Darth Vader, el legado imperial se encuentra en conflicto.

Bajo este contexto, aparecen unos aún jóvenes Luke y Leia Skywalker. Al frente, el mencionado Thrawn haría aparición como el antagonista principal.

Claramente, Disney apostaría fuertemente a la técnica del CGI (imagen creada por computador) en caso de trabajar en una nueva película live-action de Star Wars.

El libro de Zahn fue publicado en 1991, posterior a la trilogía original y previo al inicio de las precuelas. Sin embargo, con la expansión de la historia, su línea temporal es similar a lo que hemos visto últimamente con Boba Fett y ‘Mando’.

Hay que tener en cuenta que este proyecto cinematográfico no es el único que manejan desde la compañía. Además de esta adaptación, se está trabajando en el proceso creativo de material en torno a la era de la Alta República.

Por ahora solo queda esperar para ver cómo Disney logra pasar una historia de Legends a canon con una historia de libro a acción real con un verdadero desafío desde lo visual.