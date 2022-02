Tom Holland es uno de los actores más reconocidos del momento y recientemente se dio a conocer una noticia que lo vincula a Peaky Blinders, la popular serie de Netflix.

Luego del estreno de Spider-Man: No Way Home y Uncharted: Fuera del Mapa, el intérprete habría reconocido que le estaba pensando en tomarse un descanso de la actuación.

Si bien la película inspirada en un videojuego de PlayStation no ha recibido críticas buenas del todo, resultó ser mejor de lo que se esperaba. Hay que considerar que estas adaptaciones siempre son complicadas, y además, Holland no ha triunfado fuera de El Hombre Araña.

Bajo este contexto es que el actor de 25 años ve con buenos ojos un parón en su carrera. Sin embargo, una de las producciones más importantes de la BBC y Netflix le abrió sus puertas.

Los Peaky Blinders están cerca del final de su historia con el estreno de la sexta temporada. Pero tal como te habíamos contado hace un tiempo, el creador de la trama, Steven Knight, tiene en mente una película para el punto final.

No es el primer acercamiento del actor y la serie

Fue el propio Tom Holland quien reconoció en conversación con LADbible que fue a una audición para Peaky Blinders y no tuvo éxito. No profundizó en el tema más allá de decir que no obtuvo el papel.

Luego de compartir esta experiencia, Knight reaccionó. En el estreno de la sexta temporada celebrado en Birmingham, el creador de la serie justificó lo sucedido.

“Debe ser que era un papel bastante importante para el que estaba haciendo la prueba. Pero si quiere regresar para la película, lo tendremos“, señaló.

Por el momento solo queda esperar si hay una respuesta directa de Holland o algún guiño que le de esperanzas a los fanáticos. De concretarse, postergaría su descanso, aunque quizás sea la oportunidad para triunfar fuera del traje de Spider-Man.