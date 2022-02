Beyblade es un manga que tiene su propia serie y línea de juguetes que se popularizó en los 2000 y que volverá con una película live-action gracias a Paramount Pictures.

Según se dio a conocer en diferentes medios especializados, el estudio cinematográfico tomó este proyecto para sumarse a la moda de las adaptaciones. Hace algunos días se informó sobre la realización de algunos títulos infantiles que llevarán a la pantalla grande en formato de acción real y quieren seguir en esa línea.

Ahora la empresa concretó una alianza con Hasbro, la marca distribuidora de los juguetes y Takara, empresa encargada de la franquicia en Japón.

La idea es crear un filme sobre la historia de este juego con los que se dieron horas de entretención en tiempos pasados. Es importante destacar la existencia de la serie como la pieza base para este proyecto.

El programa de televisión fue creado en Japón, dirigido por Toshifumi Kawase y bajo el estudio Madhouse. Su emisión fue durante todo el año 2001. El manga que inspiró esta primera adaptación fue creado por Takao Aoki y se publicó desde 1996 hasta 2002.

Para esta nueva versión live-action se sumó al productor Jerry Bruckheimer, cineasta detrás de Piratas del Caribe (2003), Bad Boy Para Siempre (2020) y El Llanero Solitario (2013), entre otras.

De momento no se conocen mayores detalles sobre la película, pero la historia de Beyblade nos muestra a un grupo de niños que participan de luchas y torneos en arenas llamadas Beystadiums.

Las aventuras nacen desde esa simple primicia, la competencia en base a unos juguetes que son una especie de trompos modificados y con ciertos ‘poderes’.

Un rumor que viene directamente desde Hollywood es que la idea y ambición de Paramount es más grande lo que parece. La intención sería crear una nueva saga y revivir la franquicia.

Live-action Beyblade movie is in development at Paramount

Jerry Bruckheimer is producing

(via @DEADLINE | https://t.co/kTkZDAVodZ) pic.twitter.com/WWv3CxM7pT

— Fandom (@getFANDOM) February 24, 2022