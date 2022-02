De la pantalla chica al cine: Pistas de Blue tendrá su propia película

Estas últimas horas se confirmó que la serie infantil de Nickelodeon Pistas de Blue tendrá su propia película.

Así lo anunció Paramount en sus redes sociales, en donde detallaron la fecha de estreno de la nueva propuesta cinematográfica.

“Una nueva película de Pistas de Blue. Pistas de Blue aventura en la gran ciudad, llegará este año”, detalló la marca en sus redes sociales junto a una imagen en la que se ve a los tres protagonistas de la serie infantil junto a la perrita Blue.

A new Blue's Clues movie, Blue’s Big City Adventure, is coming this year, and a full-length Baby Shark movie is coming in 2023. pic.twitter.com/2Jitw4hjYr

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022