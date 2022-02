Star Wars: Serie “Andor” anunció segunda temporada antes de estrenar la primera

Star Wars y Disney Plus anunciaron que la serie Andor tendrá una segunda temporada. La noticia fue confirmada incluso antes que se estrene la primera parte de la producción.

La franquicia de Lucasfilm es una de las más populares de todos los tiempos y se mantiene vigente con el pasar de los años. Con las secuelas, spinoffs y nuevas series, su universo continúa ampliándose.

Entre los títulos de la ‘nueva era’ de Star Wars apareció primero The Mandalorian, seguido de The Book of Boba Fett, que se desprendió del primer título y se mantiene al aire.

Además, están a la espera de su lanzamiento, Ahsoka, que sigue sumando integrantes a su elenco, y Kenobi, que ya se terminó de grabar. Ahora, se suma Andor, serie de la cual se sabe muy poco por el momento.

Diego Luna será el actor que seguirá dándole vida a Cassian Jeron Andor, un interesante y atractivo personaje que conocimos en Rogue One (2016). Quien también forma parte de la producción es el actor Stellan Skarsgård, quien se refirió al futuro de la historia de Star Wars.

En conversación con el medio sueco, Dagens Nyheter, el intérprete señaló que -posterior al rodaje de Dune: Parte 2-, volverá a trabajar con Lucasfilm para una segunda temporada de Andor.

Respecto a su papel en la nueva apuesta no se conocen mayores detalles, solamente que ‘regresará’ a la otra parte de la historia, por lo que se mantuvo vivo en los primeros episodios.

¿Qué se sabe sobre la serie nueva de Star Wars?

Como señalamos, aún no hay muchos detalles en torno a la serie creada por Tony Gilroy. De momento se conoce que temporalmente se ubica después de La Venganza de los Sith (episodio III) y antes de lo ocurrido en Rogue One.

Son los primeros años del imperio con Darth Vader como el nuevo y fiel aprendiz escudero del Emperador Palpatine. De esta manera, en el bando contrario se mostrará la formación y surgimiento de la rebelión.

Este grupo de rebeldes que le hace frente al Imperio Galáctico tiene varios puntos desconocidos de su inicio. No todos quienes formaban parte del grupo eran buenos, ya que varios hicieron cosas indebidas e inclusos horribles para lograr los objetivos.

Además de Luna y Skarsgård, los actores que conforman parte del elenco son Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly.

O’Reilly volverá como Mon Mothma, la líder rebelde y política oriunda del planeta Chandrila. Se desconoce la presencia e importancia que tendrá en la serie, pero al menos se da indicio de cómo fueron sus primeros años con la rebelión y su mirada de ciertos actos “impropios” para surgir como contraparte de Palpatine.

Si bien aún no hay fecha exacta para el estreno de la primera temporada de Andor, es seguro que llegará durante este 2022. En cuanto a la segunda parte, se estima que no estaría muy alejada del fin de la primera.