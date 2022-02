Star Wars: “The Book of Boba Fett” enloqueció a los fanáticos con su sexto capítulo

Este miércoles 2 de febrero se estrenó el sexto capítulo de The Book of Boba Fett, serie original de Disney Plus y Lucasfilm que ha mantenido felices a los fanáticos de Star Wars.

**ESTA NOTA PUEDE CONTENER SPOILERS**

Cada vez falta menos para que la producción llegue a su fin veamos cómo termina este spin-off de The Mandalorian. Con cinco episodios previos y el lanzamiento del número seis, la trama alcanzó tal nivel que muchos olvidaron que es una miniserie que desprende de una historia principal.

En los hechos de la semana pasada pudimos ver la aparición de ‘Mando’, quien prometió unirse a Fett en la lucha contra el sindicato pyke, pero no antes de visitar a un pequeño amigo. Todo quedó listo para que nuevamente pudiéramos ver a Grogu en su nueva vida bajo el entrenamiento en la fuerza junto a Luke Skywalker.

De esta manera, los episodios 5 y 6 marcan una continuidad desde el final de la segunda temporada de El Mandaloriano a la espera de una nueva entrega.

En su viaje para ver al pequeño ‘Baby Yoda’, Din Djarin encontró a una vieja conocida, la antigua padawan Ahsoka Tano. La togruta apareció antes de que el cazarrecompensas pudiera encontrar a Luke y Grogu.

Algunas escenas muestran al pequeño en su entrenamiento como jedi junto a Skywalker. Sin embargo, Tano le mencionó al mandaloriano que no era buena idea que lo viera, ya que una regla dentro de la Orden Jedi es que no se debe generar apego con otro ser para evitar las acciones y reacciones pasionales.

Bajo este escenario, ‘Mando’ solo observó a su amiguito desde la distancia con cariño y nostalgia por las historias que pasaron juntos. Antes de irse, le pidió a Ahsoka que le hiciera entrega del regalo que quería darle.

Hitos en el Universo Star Wars

Con este sexto capítulo de The Book of Boba Fett no solo se hizo una conexión entre la serie principal, The Mandalorian y la historia de Ahsoka Tnao, quien también tendrá su propia serie. Sino que pudimos observar algunos lazos que podrían tener repercusión en el futuro de la franquicia.

Lo primero a destacar es que pudimos ver por primera vez juntos a Luke y a Ahsoka. Se trata de un acontecimiento que fue comentado y ansiado por los fanáticos de Star Wars durante mucho tiempo.

Considerando ‘los años perdidos’ que tuvieron ambos personajes, y la línea temporal en el transcurso de la historia, existía la posibilidad de que hubieran coincidido en algún momento.

Lo cierto es que ya es un hecho y pudimos ver un diálogo entre ellos. Skywalker le comenta a la togruta sobre Grogu, diciendo: “A veces me pregunto si su corazón está en ello“, refiriéndose a los hábitos como padawan de su nuevo aprendiz. Ante lo que la ex aprendiz de Anakin, le responde: “Tan parecido a tu padre“.

Al despedirse, se mencionó que “quizás” podrían volver a encontrarse en un futuro y, aunque parece algo simple, es un dato que abre un gran variedad de teorías en torno a la continuidad de la trama central de la franquicia.