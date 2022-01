Robert Downey Jr podría volver como Iron Man en “Thor: Love and Thunder”

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y a pesar de estar en une nueva fase de sus películas, algunos rumores indican que Robert Downey Jr estará de regreso como Iron Man.

Ya han pasado algunos años desde la muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame (2019), dejando un vacío para algunos fanáticos que aún sufren la partida del Hombre de Hierro. Con el tiempo se estrenaron nuevas películas y series muy exitosas, por lo que se podría considerad que la historia ya se había cerrado.

A pesar de que la pagina ya parecía haber quedado atrás, las especulaciones de su regreso siempre están presentes. Hace algunos meses se rumoreaba que podría reaparecer en Spider-Man: No Way Home, sin embargo, eso no sucedió.

Tras la posible decepción que pudo haber afectado a un grupo de fans, hoy se alza un nuevo rumor. Algunas cuentas de filtraciones reconocidas en el mundo de mundo Marvel apuntan a que Tony Stark estaría de regreso con la interpretación de Downey Jr.

En este sentido es importante destacar quién será el encargado de darle vida al personaje, ya que es muy probable que en en “El Multiverso de la Locura” del Doctor Strange veamos a otra versión de Iron Man.

La nueva película que tiene como protagonista a Thor ya está en proceso de desarrollo y, según el calendario Marvel para este 2022, su estreno está planificado para mitad de año.

Taika Waititi, actor que interpretará a Korg en la nueva cinta del MCU, mostró parte del guion en una transmisión en vivo por Instagram. No pasó mucho tiempo para que los seguidores notaran un detalle que se prontamente se viralizó.

En una de las hojas del libreto se logra apreciar un diálogo entre el superhéroe nórdico y “Tony” del cual se desprende una conversación reveladora y certera para confirmar el rumor.

Entre las líneas que aparecen con poca claridad debido a que se trata de una captura de pantalla de un video, se logra entender algo. “Pero, ¿cómo? Te vi morir”, dice el personaje de Chris Hemsworth, ante lo que Tony Stark responde “Ciencia. Thanos está de nuevo”.

De esta manera se podría confirmar, aunque con cierto resguardo que corresponde de una información no oficial, que Robert Downey Jr vuelve como Iron Man en Thor: Love and Thunder.

Revisa el tweet que viralizó la filtración y la foto del guion por si se borra el post:

Taika Waititi leaked Tony Stark’s return in Thor: Love and Thunder!

This script from the director’s IG live is totally, 100%, definitely real.

Of course. Of course. Not. pic.twitter.com/fwHdifm8hK

