Marvel Studios liberó el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Durante esta jornada, Marvel Studios liberó de forma oficial el primer tráiler de su próxima película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tras el éxito en la pantalla grande de Spider-Man: No Way Home, las expectativas con la secuela del Hechicero Supremo están a tope entre los fanáticos de los superhéroes.

En este primer tráiler se pueden ver diversos ámbitos del multiverso, como también nuevos y anhelados personajes. Tal es el caso de Wanda Maximoff, quien tras los hechos acontecidos en la serie Wandavision retomará su historia.

También se ve a Wong, su amigo y compañero de Stephen Strange; a Barón Mordo, quien seguirá en busca de “justicia”, y también a América Chávez, la cual debutará en el MCU.

Respecto a la trama, se puede deducir por lo visto en el tráiler que Doctor Strange deberá rivalizar con otra versión de sí mismo, evocando a la memoria el Supreme Strange de la serie animada What If…?

Recordemos que la segunda parte Doctor Strange estaba programada para mayo de 2021, pero debido a la pandemia tuvo que ser recalendarizada para marzo de 2022. No obstante, la cinta sufrió una nueva modificación, quedando fijada de momento para el 6 de mayo de 2022.

Los fanáticos y seguidores tienen altas expectativas con el nuevo proyecto de Marvel Studios, y ya se rumora una gran cantidad de apariciones y cameos de otros personajes. Muchos no pierden la esperanza de que esta película conecte con el “Universo de Marvel de Fox” (Los 4 Fantásticos, X-Men, Deadpool y los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield), además de nuevos héroes, y concluirá la “Trilogía del Multiverso”, que abarca Wandavision, Spider-Man: No Way Home.

A continuación te dejamos el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bNaeJE","duration":"00:02:11","type":"video","download":""}]}