Movimientos en la Fase 4: Marvel retrasó las fechas de estrenos para sus películas

Aún no termina el año 2021 y Marvel Studios, a pesar de las complicaciones por la pandemia, no ha dejado de sorprender a sus fanáticos con películas y series.

Black Widow, Shang-Chi, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki y What If…? han sido las producciones estrenadas en el presente año, las cuales se han llevado los aplausos, faltando aún por estrenar Eternals (5 de noviembre), Hawkeye (24 de noviembre) y Spiderman: No Way Home (17 de diciembre).

Sin embargo, durante esta jornada se conoció que Marvel Studios retrasó las fechas de sus próximos proyectos programados tanto para 2022 como para 2023.

En detalle, y según consignó Deadline, las secuelas de Doctor Strange, Thor, Black Panther, Ant-Man y Capitana Marvel se verán afectadas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 6 de mayo, 2022 (fecha original: 25 de marzo, 2022)

(fecha original: 25 de marzo, 2022) Thor: Love and Thunder: 8 de julio, 2022 (fecha original: 6 de mayo, 2022)

(fecha original: 6 de mayo, 2022) Black Panther: Wakanda Forever: 11 de noviembre, 2022 (fecha original: 8 de julio, 2022)

(fecha original: 8 de julio, 2022) The Marvels: 17 de febrero, 2023 (fecha original: 11 de noviembre, 2022)

(fecha original: 11 de noviembre, 2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 28 de julio, 2023

Según el portal norteamericano, la decisión de Marvel Studios respecto al por qué retrasó las fechas se deben a los problemas en las producciones e inicio de filmaciones.

Además, se borró del calendario algunos proyectos sin título, mientras que la secuela de Indiana Jones, protagonizada por Chris Pratt, también sufrió cambios y se moverá para el 30 de junio del 2023.