Peter Jackson y “Get Back”, serie documental de The Beatles: “Nunca antes habían permitido que la gente los viera de una manera tan honesta”

La emoción que cualquier amante de la música siente al ver los primeros minutos de Get Back, con ese grupo de jóvenes amigos disfrutando del proceso de crear y compartir música, debe ser similar al que sintió Peter Jackson, reconocido fanático de The Beatles, al ir descubriendo cada una de esas 60 horas de material inédito que procesó para dar vida a la serie documental que a partir de este jueves está disponible en Disney+, con el primero de sus tres capítulos.

“Los primeros álbumes que compré en mi vida a los 11 años fueron de The Beatles. Nunca he comprado ningún otro. No sé nada de nadie más“, reconoció el prestigioso director neozelandés en un encuentro con la prensa mundial al que estuvo invitada ADN, dando cuenta de que probablemente esta sea la última oportunidad en que trabaje con alguna banda, pues a ésta la conoce de toda la vida.

A través de un meticuloso trabajo de restauración de imagen y audio, la producción es un verdadero viaje en el tiempo, como soñaba el director de El Señor de los Anillos, pues logra enfrentar al espectador con cuatro amigos que a finales de los ’90 se enfrentan a un proceso exigente, para dar vida a un disco y luego a un show en vivo, tras dos años de inactividad.

Pero según el mismo Jackson reconoce, las horas y horas de material inédito nunca le mostraron peleas o guerras declaradas entre los miembros de la banda, sino todo lo contrario. Fue capaz de ser testigo de las diferencias, las discusiones, pero principalmente el amor y amistad que había entre los Fab Four, algo que logra traspasar la pantalla.

“La fantástica noticia es que este increíble metraje que los mismos Beatles han encerrado deliberadamente en su bóveda durante 50 años y no querían que nadie lo viera porque es horrible, no lo es”, dijo Jackson dando cuenta de que su experiencia tal vez fue muy diferente a la que vivió el director Michael Lindsay-Hogg, durante el rodaje de Let It Be, producción que da origen a todo este material a fines de los ’60.

La presencia de Yoko Ono

La época que rescata Get Back es precisamente la última de The Beatles como banda, de hecho, incluye el último y recordado concierto en la azotea de Apple Corps, una presentación que los tenía muy nerviosos y para el que pensaron en locaciones muy extravagantes y absolutamente distintas.

En ese periodo también es donde la presencia de Yoko Ono se vuelve, para muchos, un problema entre los músicos. Sin embargo, Peter Jackson reconoce que no es eso lo que se ve en el material al que tuvo acceso.

“Ella está ahí. Y los otros, ¿los demás preferirían que ella no lo estuviera? Tal vez, pero ellos aman a John, así que si eso es lo que John quiere, está bien. Y lo que debe reconocerse de Yoko es que ella no interfiere con lo que están haciendo. Ella no habla después de las tres tomas de ensayos de Get Back y dice: ‘Oh, creo que ese solo debería ser más rápido’. Ella nunca interfiere con ellos. Se sienta allí, teje, escribe, hace algo de arte, está allí con John”. reconoce el director.

“Es muy respetuosa con ellos” continúa contando Jackson respecto al rol de Yoko Ono en medio de ese ambiente creativo. “Nunca intenta interrumpir lo que están haciendo o tener una opinión sobre lo que están haciendo. Entonces, es lo que es, son seres humanos. Y en realidad es amor. Es por lo que ella está ahí, porque ama a John y John la ama a ella. Y los otros chicos lo saben. Todos lo saben, aunque es un mundo diferente, pero ellos siguen con eso. Y no tienen una actitud en contra de ella. Lo verás dentro de las ocho horas de película, tendrás un sentido bastante fuerte de la historia real” agrega.

Peter Jackson y Get Back: “Una historia que tiene que salir a la luz”

Uno de los grandes desafíos para Peter Jackson fue no sólo sintetizar la cantidad de material inédito con el que contaba, sino contar con la opinión de Paul McCartney y Ringo Starr -sobrevivientes de la banda- durante el proceso y sobre todo al final del mismo.

Con experiencia en grandes producciones y acostumbrado a recibir varias hojas de apuntes, el director neozelandés se preparaba para vivir algo similar, sobre todo tras sus conversaciones con Michael Lindsay-Hogg, pero reconoce que la experiencia fue sorpresivamente distinta.

“¿Sabes? Esperaba un montón de notas de ellos por dos razones, porque Michael Lindsay-Hogg, con quien he hablado durante todo este proceso, me ha apoyado maravillosamente, Michael me contó todo las experiencias que tuvo en 1969 cuando estaba editando Let It Be. Y está cortando exactamente del mismo metraje que filmó, que yo tengo. Tenía las 60 horas, tenía las 130 horas que yo tengo. Así que es mucho, ya sabes, con solo 50 años de diferencia. Pero él dijo: “Yo estaba en la sala de montaje y Paul venía y me pedía que hiciera estas cosas. Y al día siguiente, entraba John y deshacía todo el trabajo que Paul hizo y quería que se hiciera esto otro. George, dice “Dios mío, fue una pesadilla”. Y entonces pensé, “Oh, Dios, eso sería una locura””, reconoce Jackson.

Sin embargo la historia no termina ahí. “Estoy en Nueva Zelanda, así que estoy bien y muy lejos. Pero tampoco lo hacen. 50 años después, eso ya no es lo que son. Creo que se reconocen a sí mismos. Porque después de 50 años de no dejar que nadie viera esto, finalmente decidieron mostrarlo. Creo que han llegado a un momento de sus vidas en el que dejaron lo que hicieron y han entendido la importancia histórica de esto que abruma cualquier sentimiento emocional. Esto es así, este es un documento histórico de rock and roll, una historia que tiene que salir a la luz”, explica.

Es entonces que Peter Jackson revela “todo lo que obtuve fue, básicamente, comentarios: ‘Fue increíblemente estresante de ver’. “Es muy crudo pero es una historia definitiva de este período, así que no cambies nada”. Primera vez en mi vida que tengo un “no cambies nada”. Nunca antes habían permitido que la gente viera a The Beatles de una manera tan honesta” sentencia el director.

A partir de ahora, cada uno puede vivir su propia experiencia a través de los tres capítulos que se liberan este 25, 26 y 27 de noviembre en Disney+. Lo único seguro, es que nadie terminará indiferente al terminar el visionado.