Estreno de “The Beatles: Get Back” ya tiene fecha: Este es el nuevo tráiler del documental de Peter Jackson

Este miércoles se liberó un nuevo adelanto de The Beatles: Get Back y la fecha de estreno del metraje.

Tal como aparece en el video de casi cuatro minutos, esta serie documental será lanzada el próximo mes en los días 25, 26 y 27 de noviembre a través de Disney +.

La película elaborada por el galardonado director Peter Jackson abordará una íntima faceta de The Beatles en donde se verá como Paul McCartney, John Lennon, Ringo Strarr y George Harrison elaboraron su exitoso álbum Let It Be.

Según se ha detallado, The Beatles: Get Back tendrá una duración de 360 minutos y mostrará al público grabaciones de sesiones realizadas enero de 1969, tiempo crucial para el desarrollo de la banda.

“La docuserie muestra el proceso creativo mientras intentan escribir 14 canciones nuevas en preparación para su primer concierto en vivo en más de dos años. Ante una fecha límite casi imposible, se ponen a prueba los fuertes lazos de amistad que comparten los músicos”, adelantan.

En tanto, esta serie documental se creó a partir de registros tomados en cerca de 21 días y 150 horas de audio no escuchado.

“Jackson es la única persona en 50 años a la que se le ha dado acceso a este tesoro de The Beatles, que ahora ha sido restaurado brillantemente. Lo que emerge es un retrato increíblemente íntimo de la banda, que muestra cómo, con la espalda contra la pared, todavía podían confiar en su amistad, buen humor y genio creativo”, adelantan en el clip publicado este miércoles.

