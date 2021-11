Spider-Man No Way Home: Liberaron nuevo tráiler de la cinta y las redes sociales explotaron

Se acabó la espera. Tras semanas de espera y filtraciones, Sony y Marvel Studios liberaron el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, la tercera cinta del arácnido.

En un evento especial, donde estuvieron presentes el director de la trilogía, Jon Watts, y el propio actor que encarna a Peter Parker, Tom Holland, se proyectó el adelanto de la nueva producción ante un centenar de fanáticos.

En el nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home se pueden ver muchos más detalles de lo que tratará la película, como los villanos, confirmando la presencia de “Lagarto”, sumándose a los ya vistos “Duende Verde“, el “Hombre de Arena“, “Electro“, y el “Doctor Octopus“.

Además Ned, MJ y Doctor Strange suman minutos en este adelanto de la nueva cinta del superhéroe. Y a pesar de que muchos esperaban la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, algunos no pierden la esperanza de que salgan en la nueva entrega del arácnido, ya que en redes sociales se percataron de un error en el tráiler.

Hemos comenzado a recibir visitas… de cada universo. Ve el nuevo tráiler oficial de #SpiderMan #SinCaminoACasa exclusivamente en cines este 16 de diciembre pic.twitter.com/X8nBbFxtGn — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) November 17, 2021

Acá se puede ver como el Spider-Man de Tom Holland salta para enfrentar a Lagarto, el Hombre de Arena y Electro, cuando el primero de estos villanos es golpeado por una “fuerza invisible”. Muchos especulan que esto podría hacer referencia a los otros Spider-Man, abriendo la puerta así al tan esperado multiverso.

LOOOL A LIZARD LE PEGAN??? pic.twitter.com/5wHirBOIhx — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #SpidermanNoWayHome (@QuidVacuo_) November 17, 2021

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, dejando como una de las tendencias a nivel mundial a Spider-Man No Way Home. A continuación te dejamos los mejores comentarios:

Este hombre se ha robado los dos trailers, no tengo dudas.#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/cMxBt9rbct — Animations Park (@ParkAnimations) November 17, 2021

Anda calentando que entras rey#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/2doV2XAzlg — Uriel lvs Javi (@Urielkpo5) November 17, 2021

¡El escudo del Cap en la estatua de la libertad! #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/3zgeFUUGTd — Mundo Vengador (@IniciativaV) November 17, 2021