Spider-Man No Way Home: Segundo tráiler de la película ya tiene fecha de lanzamiento

Una de las películas más esperadas y comentadas en el último tiempo, Spider-Man No Way Home, anunció fecha para su segundo tráiler. El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose y esta cinta es clave, siendo también la más atractiva para los fanáticos.

Como gran parte de sus últimos proyectos, los productores de la marca siguen apostando por la temática del multiverso, es decir, a la unión de diversas realidades. Esta tendencia es lo que más genera expectativa entre los seguidores del superhéroe arácnido.

En este sentido, existe la posibilidad de ver a los tres Peter Parker que han protagonizado las diferentes películas. Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfeld podrían aparecer juntos en este filme y eso es lo más atractivo que llama la atención.

Segundo avance de la película llegaría con más sorpresas del multiverso

Luego de estas revelaciones, filtraciones y rumores acerca de Spider-Man No Way Home, al fin se informó acerca de otro avance oficial. Se trata del segundo tráiler de la película, el cual será lanzado este martes 16 de noviembre.

Con estas nuevas imágenes se esperan varias sorpresas, como conocer más detalles acerca de estas pistas en el afiche publicitario. Pero sin dudas, lo que más se espera o al menos en lo que se mantiene la esperanza de los fanáticos, es la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Si bien no existe confirmación oficial, los rumores de ver a ambos actores en el tráiler de Spider-Man No Way Home son varios e incluso hace poco se viralizó una foto de lo que supuestamente sería una filtración con los tres actores en escena.

Cabe mencionar que tener tres ‘Spidey’ es solo una forma de lograr el tan comentado multiverso. Esta condición ya fue confirmada en lo que respecta a los villanos, con el primer tráiler de la película y el poster oficial que fue publicado hace poco.

En el avance oficial pudimos ver a Alfred Molina interpretando al Doctor Octopus, tal como lo hizo en Spider-Man 2 (2004) con Maguire como el ‘Lanzarredes’.

En cuanto al afiche publicitario, se logra observar diferentes elementos que hacen referencia a los malos de la historia. Además de los tentáculos de Octopus, aparecen rayos, los que podrían ser Electro y arena, que hablaría del Hombre de Arena. También se aprecia una figura en el cielo de quien podría ser El Duende Verde.