Halloween Kills: cancelan a Michael Myers por asesinar a pareja gay en brutal escena

Se acerca Noche de Brujas, y con esta festividad uno de los personajes icónicos del terror sale a relucir: Michael Myers, quien es conocido por sus atrocidades y crímenes en la saga Halloween.

Si bien, sus historias han sido aclamadas a lo largo de los años, por estos días el villano no ha sido “bien recibido”.

¡Alerta de spoiler!

La razón tiene que ver con la última cinta protagonizada por Jamie Lee Curtis y James Jude Courtney, Halloween Kills, filme en el cual el asesino ha sido catalogado por algunas personas en redes sociales como “homofóbico“.

Durante una escena de la película, Myers llega a su casa de infancia, lugar en el que reside una pareja homosexual.

Luego de que el villano observa a las personas, recuerda cientos de momentos protagonizados en el mismo lugar, instante en el que decide asesinar a la pareja, dejándolos uno al lado del otro tras el brutal momento.

Múltiples reacciones en redes sociales

Tras la escena, diversas personas mostraron su aprobación por la visibilidad de la comunidad LGBTIQA+ en la película, sin embargo, también hubo quienes denotaron su descontento con el guion, pues entregaría mensajes homofóbicos al público.

“Todo lo que capté de la nueva Halloween, es que Michael Myers es homofóbico” comento un usuario a través de su cuenta de Twitter.

they really had to kill the gay couple 😭😭😭😭😭😭 michael myers is homophobic asf — emily (@xngenesis28) October 22, 2021

Asimismo, otros usuarios salieron “en defensa” del criminal, destacando que el personaje es “solo un asesino” y que en realidad, le quita la vida a quien se le cruce en el camino.

“En Halloween Kills, Michael Myers mata a una pareja negra, una pareja blanca, una pareja interracial, dos niños, 11 bomberos, al menos cuatro ancianos, oh, y la mitad de Haddonfield. Pero es homofóbico por matar a una pareja gay…”, replicó de forma irónica uno de los usuarios.

I saw a post calling MICHAEL MYERS homophobic cause he killed a gay couple…what I DIDNT see was a post calling him RACIST for killing a black couple in the same movie. Dave Chappelle. Say his name. — 😈Trent™️ (@fayettevillainT) October 24, 2021

So "equality" means that LGBT characters should be immune from harm in slasher movies. That's not how it works. Also, I'm pretty sure Michael Myers is indiscriminate and will murder the hell out of anyone, regardless of gender, race, or sexual orientation.https://t.co/iMnoRhkTRh — Lunar Archivist (@LunarArchivist) October 27, 2021

Now they are saying the serial killer character Michael Myers is homophobic because he killed a gay couple in the latest Halloween film So are they going to make Michael Myers take some non-binary sensitivity classes in the next film?#MakeitMakeSense

🤦🏿‍♂️https://t.co/5Wpv18ZvIF — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) October 24, 2021

2021 we’ve learned that michael myers is homophobic and chucky is a supportive parent of an lgbtq kid — look at them yoyos (@cosmicr3wind) October 25, 2021