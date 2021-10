“Es lo más difícil que he hecho en mi vida”: Diego Boneta entregó inéditos detalles de la tercera temporada de Luis Miguel

Bajo el margen de la alfombra roja de los Premios Platino 2021, el actor mexicano Diego Boneta se refirió a la tercera temporada de la aclamada producción biográfica de Netflix: Luis Miguel: la serie, la cual se estrenará a fines de este mes.

“Nuestra tercera temporada sale ya el 28 de octubre, es la última temporada y en mi opinión es la temporada más fuerte porque ya es la última, y como decimos en México, ‘echamos toda la carne al asador‘” comenzó diciendo el actor al medio Hola.

Bajo este contexto, el también cantante aprovechó el espacio para referirse a algunos aspectos que fueron desafiantes durante el desarrollo de la producción. “Como pueden ver en el trailer se ve un Luis Miguel prácticamente de tiempo presente, 2017, 2016, una caracterización de seis horas, de cuerpo completo, es lo más difícil que he hecho en mi vida” contó.

Asimismo, Boneta reveló que “todas las canciones de la serie las tuve que cantar yo, y en esta temporada era muy importante para todos que es es el mismo equipo que hizo la primera y segunda temporada, el mismo escritor Daniel Krauze, el mismo director, Humberto Hinojosa, era muy importante para nosotros arriesgarlo todo, en el sentido de vamos a hacer algo que no se ha visto, que no sea predecible, algo que sea diferente“.

Con respecto a la dificultad de imitar el registro del intérprete de Hasta que me olvides, Diego explicó que “no hay ninguna canción fácil, porque lo que pasa es que es un rango muy alto, no llega a notas muy altas con mucha potencia, yo diría que La Incondicional por ahí es muy difícil, Si tu te atreves, es muy difícil, ahí te doy otro easter egg también porque esta aún no sale, y también lo difícil fue tener que cantar en muchos géneros diferentes, no nada más en el pop de Luis Miguel, ni los boleros, sino que pop, ranchera, eso ha sido un poco más complicado”.

¿Qué se puede esperar de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie?

En palabras del intérprete del Sol de México, “hay un momento que pueden ver en el trailer en el que se ve cómo le dicen a Luis Miguel lo de la serie, la serie dentro de la serie, hay un par de easter eggs ahí en el trailer que pueden darse cuenta”.

“Fue un trabajo donde todos (…) como empezamos desde el inicio, ya es como una familia, y el hacerlo juntos y decir ‘ok hicimos la primera’ qué podemos hacer diferente, en la tercera es la que más chances tomamos” sentenció Boneta con respecto a la serie Luis Miguel.