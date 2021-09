Netflix anunció la cuarta temporada de Sex Education

A pocos días del estreno de su tercera parte, sin mucho trámite, Netflix anunció el estreno de una cuarta temporada para la popular serie Sex Education.

La serie se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming y no es una gran sorpresa que la historia siga avanzando.

El pasado 17 de septiembre se estrenó la tercera temporada, donde se vieron algunos cambios en Moordale y pudimos apreciar cómo continúan las relaciones de los estudiantes.

Ahora, sin muchas especulaciones ni tiempo para tumores, Netflix confirmó la cuarta parte de la serie. La noticia fue entregada en el evento TUDUM, donde la compañía de entretenimiento presenta las novedades para su catálogo.

¿Quién es el padre de la hija de Jean? ¿Podrán mantener su amor a distancia Otis y Maeve? ¿Destruirán finalmente la escuela de Moordale o se salvará? ¿Cómo seguirá la relación entre Adam y Eric?

Estas son algunas de las preguntas a la que apuntan en esta producción. Si bien no se dio a conocer la fecha de estreno, se espera que la cuarta temporada llegue en 2022.

Breaking News out of #TUDUM!

Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG

— Netflix (@netflix) September 25, 2021