Spider-Man: Andrew Garfield insistió en que no aparecerá en la nueva película

Ante un sinfín de especulaciones sobre Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield volvió a responder ante las dudas, diciendo que no aparecería en la película.

El actor que interpretó en su momento al superhéroe de Marvel, se refirió al multiverso que algunos fanáticos esperan en la tercera película de la saga de Tom Holland.

La ilusión de ver juntos a Tobey Maguire, Holland y Garfield en una historia del Hombre Araña sigue presente a pesar de las negativas y las imágenes que se presentaron. La aparición de Alfred Molina como Doctor Octopus y Jaime Foxx como Electro (los villanos de las otras películas) mantiene encendida la esperanza.

Sin embargo, no hay nada confirmado de manera oficial y el tono de las declaraciones que tienen los actores es contrario a que realmente ocurra el multiverso. “Entiendo que la gente se asuste con la idea, porque yo también soy un fan”, comienzo sus declaraciones Garfield a Variety, al ser consultado por su aparición en el filme.

“No puedes evitar imaginar escenas y momentos de ‘Oh, Dios mío, ¿Cómo de bueno sería si hicieran eso?‘”, reconoció. “Pero es importante que diga que no es algo de lo que yo tenga constancia de estar involucrado. Sé que no voy a poder convencer a nadie al decir que no sé lo que está pasando“, añadió.

“No importa lo que diga, estoy fastidiado. Para la gente va a ser o muy decepcionante o muy emocionante“, terminó diciendo con ingeniosas palabras.

Estos comentarios se suman a los dichos similares de Willem Dafoe (Duende Verde), que no confirma un multiverso; aunque en su caso tampoco lo desmiente. Por ahora solo queda esperar para ver si al menos Andrew Garfield aparecerá en Spider-Man: No Way Home. La confirmación o refutación del multiverso está cada vez más cerca.

Revisa más información AQUÍ.