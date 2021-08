Tras bochornosa filtración: Marvel reveló el primer tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home”

Unos días después de la filtración de escenas que dejó la grande en las redes sociales, finalmente Marvel dio a conocer el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, que tiene una vez más a Tom Holland como protagonista.

Esta nueva entrega de la saga del “Hombre Araña” está a cargo de Jon Watts y tendrá como gran invitado especial a Doctor Strange, rol que interpreta Benedict Cumberbatch. También traerá de vuelta a Zendaya, quien encarna a M.J., interés amoroso del superhéroe.

También se oficializó el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus (Doc Ock), personaje que interpretó en Spider-Man 2. Se espera que se confirme a Sam Raimi, Jamie Foxx, el Daredevil de Charlie Cox y por último el Duende Verde (Green Goblin), de la mano de Willem Dafoe.

Si bien persiste la duda de si reunirán a los tres actores que han interpretado a Spider-Man, aún se desconoce si Tobey Macguire o Andrew Garfield se encontrarán cara a cara con Tom Holland. De todos modos, Marvel y Sony quisieron enmendar la bochornosa filtración del fin de semana, que contenía escenas que no habían sido terminadas de editar.

Pero aquí te dejamos el video oficial, con efectos especiales de calidad y “100% real no fake”.

What just happened? Watch the official teaser trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. @SpiderManMovie pic.twitter.com/IdK2DFTlQK

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2021