El Señor de los Anillos, la serie: revelan detalles de la nueva producción de Amazon

Hace unos meses, Amazon confirmó la realización de una serie de El Señor de los Anillos presentando un gran presupuesto para su rodaje. La compañía de la plataforma entregó los detalles de la producción basada en las novelas de J.R.R. Tolkien y ambientada en la Tierra Media.

En una época de paz relativa, miles de años antes de los eventos de los libros The Hobbit y The Lord of the Rings, el nuevo y épico drama trae a la pantalla por primera vez a la legendaria Segunda Edad de la historia.

La serie llega con personajes conocidos y algunos nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media.

El elenco es encabezado por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur y Maxim Baldry, entre otros, prometiendo una llamativa producción.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

La grabación ya se terminó y ahora solo queda por trabajar en labores de postproducción, algo para lo que Amazon no ha escatimado en presupuesto.

El rodaje de la nueva apuesta se lleva a cabo en Nueva Zelanda, que vuelve a ser clave para recrear la ambientación de la icónica obra obra de Tolkien.

Según detalla Stuart Nash, ministro de Turismo y Desarrollo Económico de dicho país, se han invertido “465 millones de dólares en una única temporada”.

“Nuestros talentosos productores, elenco, creativos y equipos de producción han trabajado sin descanso en Nueva Zelanda para dar vida a esta impresionante visión jamás contada“, reconoce Jennifer Salke, de Amazon Studios.

El estreno de la serie original de El Señor de los Anillos está programado para el 2 de septiembre de 2022 a través de la plataforma de streaming.