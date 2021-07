“Lo he dado todo”: Kate Herron no dirigirá la segunda temporada de “Loki”

Los fanáticos de Marvel quedaron sorprendidos ante la noticia de que la realizadora de la primera temporada de Loki, Kate Herron, no regresará a la dirección del proyecto emitido por Disney+.

Si bien la producción anunció durante su sexto y último episodio que se encuentra preparando la continuación de la historia del Dios del engaño, en una entrevista con el medio estadounidense Deadline, Herron reveló que no seguirá trabajando en el proyecto de Loki ya que el plan inicial solo era dirigir la primera temporada.

“No regresaré. Siempre planeé estar solo para esta (temporada) y, para ser honesta, la temporada 2 no estaba, eso es algo que acaba de salir y estoy muy emocionada”, comentó la directora. “Estoy muy feliz de verla como fan la próxima temporada, pero creo que estoy orgullosa de lo que hicimos aquí y lo he dado todo. Estoy trabajando en algunas otras cosas que aún no se han anunciado”, explicó Kate Herron.

Si bien a la fecha Marvel no se ha pronunciado sobre quienes conformarían el equipo creativo de la segunda parte de la aclamada serie, los fans esperan que el cambio de dirección no afecte la historia.