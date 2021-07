"Entra al multiverso de infinitas posibilidades": Marvel Studios presentó el primer tráiler de la serie What If...?

Este jueves, Marvel Studios presentó el primer tráiler de What If…?, la serie animada perteneciente al universo cinematográfico de la compañía que cuenta hechos alternativas a la narrativa que actualmente es conocida.

Bajo la primicia de “entra al multiverso de infinitas posibilidades”, la producción dirigida por Bryan Andrews (Star Wars: Clone Wars, Doctor Strange y Avengers: Endgame) expone qué hubiese pasado si los principales acontecimientos conocidos en las más de 20 películas del estudio se realizaran de forma diferente.

Por ejemplo, el tráiler muestra la primera escena del UCM donde Tony Stark es atacado con uno de sus propios misiles previo a convertirse en Iron Man, y en ese momento, en vez de ser secuestrado por terroristas, es salvado por Killmonger.

El adelanto también muestra momentos donde aparece Peggy Carter personificada como Capitana Carter, cambios en la batalla de Nueva York, Asgard y hechos de Guardianes de la Galaxia, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

What If …? será estrenada el 11 de agosto a través de la plataforma Disney Plus y todos los nuevos capítulo serán lanzados cada miércoles.

Revisa el primer tráiler de la serie: