Sex And The City: Así fue el reencuentro de tres de las protagonistas de la aclamada serie

Este viernes la actriz Sarah Jessica Parker compartió una fotografía junto a sus colegas Kristin Davis y Cynthia Nixon: tres de las cuatro protagonistas de Sex And The City.

“Juntas de nuevo”, expresó la actriz que da vida a Carrie Bradshaw, junto a las intérpretes de Charlotte York y Miranda Hobbes, en una publicación compartida en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 6,7 millones de seguidores.

Esta imagen surge en contexto de la nueva temporada de la serie que será estrenada en HBO Max. Esta nueva entrega, titulada And Just Like That… se extiende a la serie que originalmente fue estrenada en junio de 1998.

La serie está compuesta por seis temporadas y un total de 94 capítulos, a los que se sumarán la nueva entrega que se encuentra en rodaje.

En tanto, del elenco original, falta la cuarta integrante del grupo: Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

Respecto a la ausencia de esta última en la serie se han generado especulaciones sobre su relación con la protagonista, pero HBO no se ha referido al respecto.

En tanto, Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max, dijo hace un tiempo sobre el retorno de la serie: “Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido”.

Hay que recordar que, además de las seis temporadas y cerca de un centenar de episodios, Sex And The City suma dos películas.