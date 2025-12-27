Encuentran sin vida a persona que se encontraba desaparecida en el río Pilmaiquén en Osorno

El mediodía de este sábado 27 de diciembre, Carabineros confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la persona que permanecía desaparecida tras caer a las aguas del río Pilmaiquén, en la provincia de Osorno, región de Los Lagos.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 25 de diciembre, en plena jornada de Navidad, y sus causas aún son materia de investigación.

El hallazgo fue realizado por personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a voluntarios del Cuerpo de Bomberos, quienes desde el viernes desarrollaban intensas labores de búsqueda por instrucción del Ministerio Público.

El cuerpo fue encontrado a unos 1.800 metros del lugar donde la persona fue vista por última vez, específicamente en el sector Huiño Huiño, en la comuna de San Pablo.

Según información policial, la víctima habría sido arrastrada por la fuerte corriente del río mientras se bañaba, en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas.

Tras el hallazgo, personal policial de la Tenencia de San Pablo quedó a cargo de los procedimientos de rigor, con el objetivo de informar los antecedentes al Ministerio Público y coordinar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y las pericias que permitan esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución en ríos y zonas de baño no habilitadas, especialmente durante la temporada estival, cuando aumentan los accidentes asociados a crecidas y fuertes corrientes.