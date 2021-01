Sex and the City volverá a la televisión pero sin Kim Cattrall entre sus protagonistas

Sex and the City regresará a la televisión a través de HBO Max contando con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, pero no con Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha.

Se especula que la ausencia de la actriz tiene que ver con la mala relación que tendría con la intérprete de Carrie. Sin embargo, HBO Max no ha dado una respuesta concreta al respecto.

Se especula con que nueva temporada abordará temas sobre la vida y la amistad de las protagonistas un poco más intensos que en su primer ciclo, puesto que ahora todas tienen más de 50 años.

Si bien no hay una fecha exacta de estreno, la producción tendrá 10 episodios de 30 minutos de duración y comenzará a filmarse en New York a finales de la primavera.

“Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido”, dijo Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max.

La serie original tuvo seis temporadas que se emitieron entre 1998 y 2004 y ganaron tres Globos de Oro, un Emmy, dos películas y una breve precuela llamada “The Carrie Diaries”, emitida en 2013 – 2014.