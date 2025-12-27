Alerta en Valparaíso por incendio forestal: Senapred ordena evacuar sector de Catemu y activan alerta SAE

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) solicitó este sábado la evacuación inmediata del sector San Carlos Alto, en la comuna de Catemu, región de Valparaíso, debido al avance de un incendio forestal que amenaza a la población.

La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo, donde se indicó que la medida busca resguardar la seguridad de los vecinos del sector afectado.

Para reforzar el proceso de evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos y de emergencia, SENAPRED activó el sistema de mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Desde la entidad llamaron a la comunidad a mantener la calma y a acatar estrictamente las instrucciones entregadas por la autoridad y los equipos de respuesta que se encuentran desplegados en la zona. Asimismo, recalcaron la importancia de no exponerse a situaciones de riesgo mientras se desarrolla la emergencia.

Finalmente, SENAPRED recordó a las personas que evacúan considerar a sus mascotas y atender sus necesidades durante el desplazamiento, reiterando que la información oficial y las actualizaciones sobre la emergencia se encuentran disponibles en los canales institucionales del organismo.