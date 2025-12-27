;

Alerta en Valparaíso por incendio forestal: Senapred ordena evacuar sector de Catemu y activan alerta SAE

El avance de las llamas encendió las alarmas en San Carlos Alto.

Nelson Quiroz

Incendio forestal

Incendio forestal / Constanza Ovalle

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) solicitó este sábado la evacuación inmediata del sector San Carlos Alto, en la comuna de Catemu, región de Valparaíso, debido al avance de un incendio forestal que amenaza a la población.

La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo, donde se indicó que la medida busca resguardar la seguridad de los vecinos del sector afectado.

Para reforzar el proceso de evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos y de emergencia, SENAPRED activó el sistema de mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Revisa también

ADN

Desde la entidad llamaron a la comunidad a mantener la calma y a acatar estrictamente las instrucciones entregadas por la autoridad y los equipos de respuesta que se encuentran desplegados en la zona. Asimismo, recalcaron la importancia de no exponerse a situaciones de riesgo mientras se desarrolla la emergencia.

Finalmente, SENAPRED recordó a las personas que evacúan considerar a sus mascotas y atender sus necesidades durante el desplazamiento, reiterando que la información oficial y las actualizaciones sobre la emergencia se encuentran disponibles en los canales institucionales del organismo.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad