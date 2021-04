Diego Boneta y su preparación para volver a ser “El Sol de México”: “No hay nadie que conozca a Luis Miguel en el proyecto mejor que yo”

Diego Boneta no es solo el protagonista de Luis Miguel, la serie, que aterriza con su segunda temporada en Netflix este 18 de abril a las 20 horas de Chile: Además, como en la mayoría de sus proyectos, desde la primera temporada es productor ejecutivo, labor donde explora aspectos que exceden a su labor de intérprete, pero que profundizan su resultado.

“Fue un gran aprendizaje el ser parte del equipo que creó toda esta serie antes de que hubieran guiones, antes de que hubiera nada”, reconoció en conversación con ADN.cl, donde además aseguró que el trabajo conjunto entre la dirección de Humberto Hinojosa, la producción encabezada por el showrunner Pablo Cruz y los textos de Daniel Krauze y su equipo de guionistas fueron clave y necesarios para un nuevo ciclo.

El intérprete reconoce que “era súper importante que el mismo equipo que trajo la primera temporada estuviera detrás de la segunda, porque fue gracias a ellos que, yo creo, la serie logró tener el éxito que tuvo”, respaldándose además para una búsqueda que se avecina más humana y más oscura en los momentos de mayor brillo del “Sol de México”.

Boneta explicita que “fue todo un proceso loco, porque de entrada nadie esperó el éxito de la primera temporada y, después, antes de arrancar la segunda temporada, todos teníamos muy claro la responsabilidad que esto llevaba”, debido al éxito y de las expectativas de la audiencia.

Por eso, “uno de los retos como productores fue el hecho de que la primera temporada estaba basada en un libro y la segunda no. Fue súper importante el proceso de investigación antes de empezar a escribir los capítulos de la segunda temporada, donde los escritores tuvieron que tener varias conversaciones con Luis Miguel y con otras personas que fueron clave dentro de su vida en estos años para tener toda esa información y tener nuestro propio libro para ya, de ahí, escribir y ver cómo y qué ponemos”, contó.

Ya con el material, y dando forma también a dos líneas temporales, el reto vino en cómo mostrar a esos dos Luis Miguel: el de los 90 y el de la primera década del 2000, con notorios cambios físicos. Ahí, fue el propio Boneta en llegar con la solución. “Después de haber trabajado en Terminator (Dark Fate, de 2019), me hice muy amigo del maquillista Bill Corso, que ya tiene dos Oscars y hace un trabajo fenomenal. Lo invité a la serie para ver si es que él podía hacer la caracterización del Luis Miguel más adulto. Fue increíble poder contar con él, que es un maestro, y también con el equipo de maquillaje mexicano, liderado por Alfredo “Tigre” Mora, que también estuvo en la primer temporada”, reveló.

De la misma manera, también la música fue su campo de acción, al poner su propia voz al servicio del personaje y llamar al productor Kiko Cibrián, el hombre tras Aries, para dar forma nuevamente al soundtrack. “Todo lo que oyen no son los masters originales: todo fue regrabado para la serie. Esta temporada más fue especial para él, porque ya le tocó tener que reproducir temas que él había producido y que él había compuesto, como “Suave”, por ejemplo”, ilustró, reconociendo que lo que suena en este ciclo “a mí me gusta más, porque es la música que a mí me tocó”.

Cuando el sol se esconde: “Es una temporada sobre qué pasa con Luis Miguel una vez que sabe lo que le pasó a Marcela”

Para el actor ser Luis Miguel bajo el escenario es lo más difícil, “porque ahí no hay referencia y no te puedes meter a YouTube y ver cómo era él tras bambalinas”, reflexiona, teniendo que recurrir a la imaginación, incluso, para dar forma a ese hombre lejos de los escenarios. “Me ayudaron mucho las conversaciones que yo tuve con Luis Miguel y también el ya confiar en que han sido cuatro años y medio de estar metido en este personaje. Te puedo decir con certeza que no hay nadie que conozca a Luis Miguel en el proyecto mejor que yo, por todo el trabajo de investigación, por todo el estudio y por toda la preparación que me tocó hacer”, sostuvo.

Y explicó que “era sumamente importante mostrar a un Luis Miguel aún más humano. ¿A qué me refiero con eso? En la primera temporada hay un Luis Miguel más ingenuo, más niño, una víctima de lo que pasa con su papá. Y aquí ya no está su papá. En esta temporada para mí era más interesante ver a un Luis Miguel malabareando su vida personal y su vida profesional. Cada logro siempre viene acompañado de una tragedia personal enorme”.

Incluso, lanzó que será posible apreciar a un personaje “que comete errores, como todo ser humano. Ver el lado más antihéroe del personaje, a veces. Que no siempre sea el bueno, logrando que la gente pueda empatizar con él aún en esos momentos”.

Mostrar los aspectos más sombríos del “Sol”, en palabras de Boneta, “fue una decisión consciente de todos a la hora de estudiar toda la información recopilada, el ver cómo realmente estos años de la vida de Luis Miguel fueron años bastante oscuros, aunque para ustedes, o para todos, eran los años más increíbles dentro de su carrera y veíamos cómo él iba arrasando cada vez más. Pues bien, eso iba acompañado de un sufrimiento y de cosas que él iba viviendo en el lado personal, igual o más fuertes. Y ese equilibrio, ese balance, es mucho de lo que va en la segunda temporada”.

Por lo mismo, puntualizó la relevancia de uno de los grandes pilares que sostuvo el primer ciclo: la búsqueda de su madre, Marcela Basteri. “Yo siempre digo esta no es una temporada de ‘dónde está Marcela’: es una temporada sobre qué pasa con Luis Miguel una vez que sabe lo que le pasó a Marcela, que es totalmente distinto. Entonces, que fue algo consciente. Fue una decisión, para mí, muy importante de poder empujar, porque lo hace más humano y sobre todo si logras, a la hora de mostrar esos lados más oscuros, lograr que la gente entienda y empatice el por qué lo está haciendo. La raíz de dónde viene todo eso”.