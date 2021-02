Fans de “The Mandalorian” piden que serie reemplace a Gina Carano por Lucy Lawless tras ser despedida por desafortunados dichos

El jueves la productora de películas LucasFilm comunicó que despidió a Gina Carano de la serie The Mandalorian luego que la actriz insinuara en redes sociales que ser republicano en Estados Unidos, en la actualidad, es como ser judío en la Alemania Nazi.

Esta comparación no sólo le costó su trabajo a Carano, sino que generó duras críticas en redes sociales. “Sus comentarios en redes sociales denigrando a la gente según sus identidades religiosas o culturales son abominables e inaceptables”, dijo un vocero de la compañía en un comunicado de prensa.

Ante este despido, los seguidores de la serie de Disney+ convirtieron en tendencia el nombre de la actriz Lucy Lawless, pidiendo que reemplace a su colega en la producción.

“¿Qué si Lucy Lawless toma el rol de Cara Dune y todos pretendemos que ella fue siempre Cara Dune?“, escribió el usuario Jesse Jordan de Twitter, convirtiendo la idea en tendencia.

El tuit superó las 10 mil reacciones y los usuarios aplaudieron la idea del tuitero.

What if Lucy Lawless took over as Cara Dune and we all just pretended she was always Cara Dune? pic.twitter.com/3OVO4G8932

— Jesse Jordan (@JesseNeon) January 10, 2021