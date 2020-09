Succession es la favorita para llevárselo todo en los Emmy 2020 según varias casas de apuestas

La entrega número 72 de los Premios Emmy está a punto de llegar, por lo que hicimos una selección de los favoritos en renombradas casas de apuestas.

Esta premiación, que reconoce lo mejor de la televisión, se realizará este domingo 20 de septiembre en un formato virtual debido a la pandemia, y será conducida por Jimmy Kimmel.

Para Mejor Serie Dramática, las favoritas según BetOnline, My Bookie y BetFair son Succession de HBO, Ozark y The Crown, ambas de Netflix

También están de acuerdo en sus favoritas es en la categoría de Mejor Serie de Comedia, donde la principal favorita es Schitt’s Creek, seguida de The marvelous Mrs Maisel y Curb Your Enthusiasm.

En cuanto a Mejor Actor principal en Serie Dramática, Brian Cox y Jeremy Strong por Succession son los favoritos, seguidos de Jason Bateman de Ozark; y en Mejor Actor principal en Serie de comedia la disputa está entre Eugene Levy de Schitt’s Creek, Ramy Youssef Ramy y Ted Danson por The Good Place.

Para Mejor Actriz principal en Serie dramática las favoritas son Laura Linney de Ozark, Olivia Colman de The Crown, y Jennifer Aniston por The Morning Show, mientras que en Mejor Actriz principal en Serie de Comedia están Catherine O’Hara de Schitt’s Creek, Rachel Brosnahan de Curb Your Enthusiasm y Christina Applegate por Dead to me.