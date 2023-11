Tras las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo por lo que sufrieron con la carrera de relevos 4×400 femenino en los Juegos Panamericanos, Martina Weil fue duramente cuestionada en redes sociales por “guardar silencio” luego de lo ocurrido en la pista del Estadio Nacional.

La propia atleta, medallista de oro y de plata en Santiago 2023, hizo un mea culpa a través de su Instagram por todo lo sucedido con sus dos compañeras. “Perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera, nunca fue mi intención que se sintieran así y si no salí a defenderlas más temprano fue porque de verdad no entendía lo que estaba pasando”, señaló.

Sin embargo, el manager de Martina, Kenneth Padilla, se pronunció en sus redes sociales con un inédito video que deja en evidencia que la deportista sí abordó el polémico tema apenas terminó la posta de 4×400.

“Estoy feliz de haber corrido con mis niñas, pero un poco decepcionada de las decisiones técnicas que se tomaron antes de la carrera. Como que siento que pudimos haber manejado el tema de los relevos del equipo un poco mejor. Fue estresante en la zona de calentamiento antes de entrar y siento que se notó un poco en la pista”, comentó la velocista a TVN.

“Lo que pasa es que en el equipo somos 6, pero solo corren 4, entonces la manera en que se decidió quiénes corrían, quiénes no corrían… siento que es una decisión que debería correr por los entrenadores más que por los atletas y siento que nos pusieron la presión un poco a nosotras”, explicó Martina Weil antes de que Poulette Cardoch y Berdine Castillo denunciaran los hechos en sus propias redes sociales.

“Es complicado estar calentando y ver a los entrenadores de todas peleando ahí mismo. Siento que se notó, como que psicológicamente igual es duro correr una 4×400, entonces errores así siento que hacen que al final nos perjudique a todos. Independiente de cuáles son las 4 que van a correr”, concluyó.

Kenneth Padilla aclaró que estas declaraciones de la atleta “lamentablemente no fueron publicadas en televisión abierta debido a que la transmisión del canal cambió a otra disciplina. Con esto dejamos de manifiesto y recalcamos que Martina fue la primera atleta en referirse a la polémica situación, expresándose abiertamente respecto a lo sucedido”.