“Martina, Stephanie y Feña le hicieron la ley del hielo”: Evelyn Ortiz se cuadró con Berdine Castillo

El escándalo en el atletismo chileno sigue creciendo. Y las denuncias de Berdine Castillo y Poulette Cardoch, suman más voces de apoyo.

Es que las deportistas acusaron que las intentaron sacar de la prueba 4×400, pese a tener mejores marcas que sus compañeras, que finalmente corrieron.

Berdine también lo hizo, pero Poulette decidió restarse. Y ambas revelaron todo en sus redes sociales, donde dejaron entrever temas como presiones, clasismo, racismo y ninguneos varios.

“Hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la ‘ley del hielo’. De hecho, hice preguntas a las compañeras de la posta y se rehusaban a dirigirme la palabra durante el calentamiento”, contó Castillo.

Por eso, este martes, Evelyn Ortiz, decidió hablar a favor de las jóvenes. Y reafirmó que “lo MÁS TRISTE Y LAMENTABLE es que cuando Berdine se reintegra al calentamiento del relevo, sus compañeras Martina, Stephanie y Feña le hacen la ‘ley del hielo’ y no le hablan, creo que eso es lo peor que le puede pasar a una atleta en un relevo y un evento tan bonito”.

Evelyn Ortiz y su apañe a Berdine

Así, la conocida Gacela manifestó que “Berdine es una mujer ejemplar, que nos ha dado muchas alegrías representando a Chile, de una humildad tremenda y con la ‘carga’ de oír comentarios desatinados y racistas sólo por su color de piel, tal como dice el comunicado”.

“Ellas no son parte de la élite, ellas son parte de la mayoría de los chilenos, de colegios con número y de clubes comunales, entrena en Recoleta o en Pudahuel, de muy bajo perfil y con un talento increíble en la prueba más dura del atletismo”, añadió.

Junto a esto, expresó que “este caso empaña un deporte donde las marcas son las que valen y espero nunca más algo así se repita, porque dañan el trabajo y los sueños de las atletas y las nuevas generaciones”.

Para los q me preguntan respecto al reclamo de mis compañeras del atletismo Berdine Castillo y Poli Cardoch, les resumo lo q pasó en el relevo 4*400 y las apoyo 100%

Los ERRORES que generaron esto 👇

1- Sacar de la concentración a Berdine cuando enfrentaba la final + pic.twitter.com/LlJlxhIOFR — Evelyn GACELA Ortiz🏃‍♀️ (@EveFitCL) November 8, 2023

“Se esperaba solidaridad de equipo, porque si yo sé que tengo a una compañera más rápida que yo, no se me ocurriría dejarla fuera, apoyaría el beneficio país, no mi interés personal. Ya estar ahí era un sueño, pero fue más fuerte el egoísmo y vimos un relevo frío, con un evidente quiebre”, agregó.

Finalmente, Evelyn Ortiz se cuadró con todo con Berdine y con Poulette: “Para que nunca más el pituto, el apellido y la clase social, se ponga por sobre el trabajo honesto de un deportista. Y anoten esto: BERDINE CASTILLO BRILLARÁ EN PARIS 2024″.