Bloqueó sus comentarios: patinador brasileño se llena de críticas en redes tras polémica carrera contra el chileno Emanuelle Silva

Este domingo, en la última jornada de Santiago 2023, Emanuelle Silva se quedó con una medalla de bronce tras ser derribado en una polémica final del patinaje de velocidad 500 metros masculino de los Juegos Panamericanos.

El deportista nacional llegaba como el gran candidato a quedarse con el oro tras ganar sus heats en las dos rondas previas. Sin embargo, el brasileño Guilherme Abel Rocha dejó fuera de carrera al chileno con un empujón que le provocó una dura caída.

Rocha terminó siendo descalificado por los jueces y, como eran cuatro competidores en la final, Silva se colgó el bronce en el Patinódromo del Estadio Nacional. La medalla de oro fue para el colombiano Andrés Jiménez y la plata para el mexicano Carlos Monsivais.

“Lo único que pensé cuando me caí fue decir ‘denuevo’. Busqué el oro desde que me levanté, llevo mucho tiempo trabajando para esto, físicamente me sentía muy bien y era un desafío donde me sentía superior”, comentó el patinador nacional en diálogo con ADN Deportes tras la competencia.

"Mucha frustración": El descargo de Emanuelle Silva tras ganar bronce en polémica final del patín carrera de Santiago 2023 https://t.co/UkQbw5GJPF — Radio ADN (@adnradiochile) November 5, 2023

Ola de críticas

Si bien Emanuelle Silva se subió al podio este domingo en los Panamericanos, la polémica carrera que le dio el bronce generó molestia entre las y los chilenos viendo en casa, quienes corrieron a llenar de críticas y comentarios a Guilherme Abel Rocha.

Fue tal la ola de mensajes, que el deportista brasileño bloqueó la posibilidad de dejas comentarios en su cuenta de Instagram tras su competencia con el chileno en Santiago 2023.

El patinador brasileño abandonó y limitó los comentarios en Instagram, pero ya se comió mil puteadas y bien merecidas #JuegosPanamericanos2023 pic.twitter.com/mAmxKSdcYQ — Rodrigo (@olavebe) November 5, 2023

Ya le empezaron a dejar recetas de cocina chilena y amistosos mensajes (?) entre otras cosas a Guilherme Abel Rocha, el patinador brasileño que empujó a Emanuelle Silva en los 500 mt del patín carrera. #PanamericanosSantiago2023 #Santiago2023 pic.twitter.com/fXIado34OJ — Doble Ele (@llanca) November 5, 2023

NO SOPORTÓ 🤭:

El patinador brasileño Guilherme Abel Rocha, quien empujó a Emanuelle Silva en la final del patín carrera de 500 mts, limitó en menos de una hora los comentarios en su Instagram. pic.twitter.com/nNUBi17PRO — Doble Ele (@llanca) November 5, 2023

Que el brasileño mala clase haya silenciado sus comentarios de instagram me recuerda que hasta Trump tuvo que hacerlo por culpa de Chile. Viva mi país. — Mariana 💚🦙 (@mvldvse) November 5, 2023