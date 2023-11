“Mucha frustración”: El descargo de Emanuelle Silva tras ganar bronce en polémica final del patín carrera de Santiago 2023

Este domingo, en la última jornada de Santiago 2023, Emanuelle Silva se quedó con una medalla de bronce tras ser derribado en una polémica final del patinaje de velocidad 500 metros masculino de los Juegos Panamericanos.

El deportista nacional llegaba como el gran candidato a quedarse con el oro tras ganar sus heats en las dos rondas previas. Sin embargo, el brasileño Guilherme Abel Rocha dejó fuera de carrera al chileno con un empujón que le provocó una dura caída.

Rocha terminó siendo descalificado por los jueces y, como eran cuatro competidores en la final, Silva se colgó el bronce en el Patinódromo del Estadio Nacional. La medalla de oro fue para el colombiano Andrés Jiménez y la plata para el mexicano Carlos Monsivais.

“Lo único que pensé cuando me caí fue decir ‘denuevo’. Busqué el oro desde que me levanté, llevo mucho tiempo trabajando para esto, físicamente me sentía muy bien y era un desafío donde me sentía superior”, comentó Emanuelle Silva en diálogo con ADN Deportes tras la competencia.

“Tengo mucha frustración. Lo único que quería era sacarme el casco y tirarlo lejos, pero lo pude canalizar gracias a la gente que me empezó a dar ánimo. Estoy muy emocionado de eso y de la energía que me transmiten, porque a la larga ese es el extra que uno como deportista necesita”, agregó.

Finalmente, el representante nacional comentó: “El deporte es así, el brasileño vio un espacio que en realidad yo no lo hubiera hecho. Se pueden provocar muchos accidentes en el patín carrera y hay códigos entre nosotros. Entró con una fuerza desmedida y sin trayecto, iba a sacarme de la carrera de una forma súper antideportiva. Pero quiero quedarme con la sensación que medio la gente y muy feliz de eso”.