Este jueves 2 de noviembre, se desarrolla una nueva jornada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde el Team Chile buscará meterse en la disputa por preseas para ampliar su medallero.

Durante el día de ayer, la delegación nacional cosechó tres nuevas medallas: Martina Weil ganó oro en el atletismo, Martín Kouyoumdjian obtuvo bronce en la misma disciplina y Analía Fernández consiguió bronce en la esgrima.

Esto permitió que Chile cerrara la jornada del miércoles en el séptimo puesto del medallero con 44 preseas, de las cuales, 8 son de oro, 19 de plata y 17 de bronce.

Así está el medallero de Santiago 2023

La agenda del Team Chile en Santiago 2023 hoy 2 de noviembre

08:00 horas | Bowling, ronda clasificatoria | María José Caro y Verónica Valdebenito | Plaza Vespucio, La Florida

08:33 horas | Golf | Guillermo Pereira | Prince of Wales Country Club, La Reina

09:00 horas | Canotaje, K1 1000 metros | Miguel Ariel Valencia | San Pedro de la Paz

09:06 horas | Golf | Joaquín Niemann | Prince of Wales Country Club, La Reina

09:20 horas | Canotaje, C1 1000 metros | Michael Martínez | San Pedro de la Paz

09:20 horas | Tiro con arco, arco recurvo | Andrés Aguilar vs Jackson Mirish (EE.UU) y Ricardo Soto vs Andrés Gallardo | Parque Peñalolén

09:30 horas | Esgrima, espada por equipos | Pablo Núñez, Joaquín Bustos, Rolf Nickel y Jorge Valderrama | Estadio Nacional

09:50 horas | Tiro con arco, arco compuesto | Alejandro Martín vs Luccas Abreu | Parque Peñalolén

09:55 horas | Canotaje, K2 500 metros | Fernanda Iracheta y Maira Toro | San Pedro de la Paz

10:00 horas | Triatlón | Dominga Jacome, Catalina Salazar | Viña del Mar

10:30 horas | Voleibol masculino, cuartos de final | Chile vs Colombia | Arena Parque O’Higgins

10:30 horas | Squash, dobles femeninos | Anita María Pinto y Giselle Delgado vs Luz Domínguez y Diana Gasca (MEX) | Estadio Nacional

10:40 horas | Esgrima, florete por equipos | Katina Proestakis, Aranza Inostroza y Lisa Montecinos | Estadio Nacional

11:00 horas | Tiro con arco, arco recurvo | Matilde Baeza vs Florencia Leithold (ARG), Ariadna Esquella vs Sarah Nikitin (BRA), Javiera Andrades vs Larissa Pagan (CUB) | Parque Peñalolén

11:13 horas | Lucha libre, 57 kg | Dafne Palacios vs rival por definir | Centro de Entrenamiento Olímpico

11:29 horas | Lucha libre, 65 kg | Andre Quispe vs rival por definir | Centro de Entrenamiento Olímpico

11:35 horas | Tiro con arco, arco compuesto | Mariana Zúñiga vs Sara López (COL) | Parque Peñalolén

13:00 horas | Natación artística, dueto | Trinidad y Soledad García | Estadio Nacional

13:00 horas | Triatlón | Diego Moya, Gaspar Riveros | Viña del Mar

13:50 horas | Tiro con arco, equipos mixto | Ricardo Soto y Javiera Andrades vs Equipo de Atletas Independientes | Parque Peñalolén

17.45 horas | Atletismo, Relevos 4×100 femenino (final 20:53 horas) | Ignacia Montt, Isidora Jiménez, Martina Weil y Viviana Olivares | Estadio Nacional

18:15 horas | Atletismo, lanzamiento de la bala | Ivana Gallardo, Natalia Ducó | Estadio Nacional

18:57 horas | Atletismo, 1.500 metros | Diego Uribe | Estadio Nacional

19:25 horas | Atletismo, 5.000 metros | Josefa Quezada | Estadio Nacional

19:45 horas | Hockey césped femenino | Chile vs Estados Unidos | Estadio Nacional

20:00 horas | Básquetbol masculino | Chile vs México | Estadio Nacional