Santiago 2023: la programación para el Team Chile hoy 2 de noviembre

Hoy jueves 2 de noviembre continúa la acción en Santiago 2023 para el Team Chile, donde nuestros deportistas continúan dando batalla por aumentar la cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos.

En cuanto a la jornada matinal de este día, destaca el debut de disciplinas como el golf y el triatlón, además de la llave por los cuartos de final del voleibol masculino contra Colombia.

Respecto a la tarde, está como hito la semifinal de la selección chilena de hockey césped femenina y la disputa de la final del lanzamiento de la bala en el atletismo.

La agenda del Team Chile en Santiago 2023 hoy 2 de noviembre

08:00 horas | Bowling, ronda clasificatoria | María José Caro y Verónica Valdebenito | Plaza Vespucio, La Florida

08:33 horas | Golf | Guillermo Pereira | Prince of Wales Country Club, La Reina

09:00 horas | Canotaje, K1 1000 metros | Miguel Ariel Valencia | San Pedro de la Paz

09:06 horas | Golf | Joaquín Niemann | Prince of Wales Country Club, La Reina

09:20 horas | Canotaje, C1 1000 metros | Michael Martínez | San Pedro de la Paz

09:20 horas | Tiro con arco, arco recurvo | Andrés Aguilar vs Jackson Mirish (EE.UU) y Ricardo Soto vs Andrés Gallardo | Parque Peñalolén

09:30 horas | Esgrima, espada por equipos | Pablo Núñez, Joaquín Bustos, Rolf Nickel y Jorge Valderrama | Estadio Nacional

09:50 horas | Tiro con arco, arco compuesto | Alejandro Martín vs Luccas Abreu | Parque Peñalolén

09:55 horas | Canotaje, K2 500 metros | Fernanda Iracheta y Maira Toro | San Pedro de la Paz

10:00 horas | Triatlón | Dominga Jacome, Catalina Salazar | Viña del Mar

10:30 horas | Voleibol masculino, cuartos de final | Chile vs Colombia | Arena Parque O’Higgins

10:30 horas | Squash, dobles femeninos | Anita María Pinto y Giselle Delgado vs Luz Domínguez y Diana Gasca (MEX) | Estadio Nacional

10:40 horas | Esgrima, florete por equipos | Katina Proestakis, Aranza Inostroza y Lisa Montecinos | Estadio Nacional

11:00 horas | Tiro con arco, arco recurvo | Matilde Baeza vs Florencia Leithold (ARG), Ariadna Esquella vs Sarah Nikitin (BRA), Javiera Andrades vs Larissa Pagan (CUB) | Parque Peñalolén

11:13 horas | Lucha libre, 57 kg | Dafne Palacios vs rival por definir | Centro de Entrenamiento Olímpico

11:29 horas | Lucha libre, 65 kg | Andre Quispe vs rival por definir | Centro de Entrenamiento Olímpico

11:35 horas | Tiro con arco, arco compuesto | Mariana Zúñiga vs Sara López (COL) | Parque Peñalolén

13:00 horas | Natación artística, dueto | Trinidad y Soledad García | Estadio Nacional

13:00 horas | Triatlón | Diego Moya, Gaspar Riveros | Viña del Mar

13:50 horas | Tiro con arco, equipos mixto | Ricardo Soto y Javiera Andrades vs Equipo de Atletas Independientes | Parque Peñalolén

17.45 horas | Atletismo, Relevos 4×100 femenino (final 20:53 horas) | Ignacia Montt, Isidora Jiménez, Martina Weil y Viviana Olivares | Estadio Nacional

18:15 horas | Atletismo, lanzamiento de la bala | Ivana Gallardo, Natalia Ducó | Estadio Nacional

18:57 horas | Atletismo, 1.500 metros | Diego Uribe | Estadio Nacional

19:25 horas | Atletismo, 5.000 metros | Josefa Quezada | Estadio Nacional

19:45 horas | Hockey césped femenino | Chile vs Estados Unidos | Estadio Nacional

20:00 horas | Básquetbol masculino | Chile vs México | Estadio Nacional