Luis Mena, DT de La Roja Femenina, y Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales, se pronunciaron este jueves respecto a la polémica situación de las arqueras Christiane Endler y Antonia Canales, quienes tuvieron que devolverse a sus clubes y no podrán disputar el partido por el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

De entrada, Robles dejó claro que ya estaba acordado que Endler regresara al Olympique de Lyon después de la semifinal panamericana, y que había un compromiso con Valencia, club de Canales, para que la dejaran jugar el duelo por la definición de medallas.

Sin embargo, desde laLa Roja Femenina apuntaron contra el elenco español por no respetar el acuerdo, ya que exigieron el regreso de Antonia Canales, debido a que la otra guardameta que tenía Valencia sufrió una grave lesión, situación que complicó todos los planes de la selección.

“Ayer nos reunimos con Antonia y su mamá en un restaurante, conversamos de la situación que nos complicaba respecto al no cumplimiento del Valencia con el compromiso. Fue una conversación cordial. Antonia insistió en su compromiso con La Roja y de sus ganas de disputar el oro, pero que entendía que debía respetar el lineamiento de su club”, señaló Rodrigo Robles.

Por su parte, Luis Mena explicó que “había un acuerdo de palabra y escrito en donde Valencia autorizaba a Antonia para que se quedara un tiempo más, pero si hubiera sabido de un principio que eso no iba a pasar, sin lugar a dudas que hubiese citado una arquera del medio chileno”.

“Confió plenamente en el plantel que tenemos, han hecho unos Panamericanos increíbles y me da mucha tristeza que solo se hable de este tipo de situaciones y no de la grandeza que han tenido nuestras jugadoras después de muchos momentos ingratos de la selección, que no le fue bien en la Copa América y quedó fuera del Mundial en el repechaje”, agregó el técnico nacional.

Mena también reconoció que “hay errores, todas las decisiones deportivas van a pasar por mí, esos errores sirven para el crecimiento, pero a pesar de todas las situaciones que se han vivido, hoy estamos peleando el oro panamericano y eso hay que resaltar”.

“El gran pecado fue confiarnos del acuerdo que se había llegado con el club de Antonia, porque si hoy ella estuviera acá, no estaríamos en este escenario. Nunca esperamos que Valencia no cumpliera con los acuerdos”, completó el entrenador de La Roja Femenina.