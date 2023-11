La Roja Femenina se prepara para jugar la final por la medalla de oro del fútbol femenino en Santiago 2023 ante México, sin embargo, el gran problema que complica a la selección nacional es que no tiene arquera.

Las porteras que había en el plantel, Christiane Endler y Antonia Canales, tuvieron que volver a sus clubes de Europa porque la autorización que les dieron para jugar los Panamericanos duraba hasta el 31 de octubre, y a pesar de los todos los intentos por extender el permiso, finalmente no se pudo retener a las goleras.

Por tal motivo, el cuerpo técnico encabezado por Luis Mena ya trabaja con la opción de que una jugadora de campo asuma el rol de guardameta para disputar el oro panamericano.

Esta situación ha generado numerosas reacciones, como la de Eduardo Fournier, portero de la selección chilena que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, quien este viernes en País ADN comentó el “tema arquera” en La Roja Femenina.

“A mí me molesta esta situación que está pasando con el arco de La Roja Femenina. Poner a una jugadora en un puesto tan delicado como el de la arquera… no es lo mismo, es inventar algo que no puede ser, pero la situación se dio así y qué le vas a pedir a una jugadora de campo, para que te solucione el problema”, señaló el otrora golero nacional.

“Me da pena esto, porque luchamos por conseguir un objetivo que pocas veces se da en la vida, y siempre tenemos problemas. Esperemos que esa jugadora lo haga de la mejor forma, pero que más le vas a pedir”, agregó el meta que también defendió a Chile en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Por último, Eduardo Fournier recordó la final de en Indianápolis 1987 que perdió ante Brasil, mismo rival que tendrá La Roja en la final por el fútbol masculino de Santiago 2023.

“Teníamos algo de 36 grados ese día. Perdimos en el alargue después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. En el minuto 90 hubo un penal legítimo para nosotros, que no se cobró, luego el árbitro terminó el partido. Siempre nos quedó esa sanción de que fue penal. Tuvimos una gran campaña, hicimos las cosas bien, pero nadie pensaba que podíamos llegar a la final”, complementó el ex portero de Universidad de Chile, Audax Italiano y Cobreloa.