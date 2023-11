Chile cae ante Colombia en el voleibol masculino de Santiago 2023 y queda fuera de la lucha por medallas

Chile cayó ante Colombia este jueves en cuartos de final del voleibol masculino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Los nacionales perdieron por 3 sets a 1, lo que significa no poder acceder a semifinales y quedarse sin opción de medalla.

Más allá de la derrota, en el plantel chileno hay una profunda molestia por la programación de dicho encuentro, debido a la poca cantidad de tiempo de descanso para este partido frente a los colombianos.

En efecto, anoche Chile jugó ante Argentina en un duelo que terminó pasadas las diez de la noche, mientras que hoy tuvieron que competir a las 10:30 de la mañana para disputar cuartos de final.

El jugador nacional Tomás Parraguirre habló tras perder con Colombia y señaló que “es durísimo no haber alcanzado el objetivo, hay que limpiar las heridas y salir a disputar el quinto lugar. Ellos tuvieron un juego fuerte en bloqueo y saque, eso fue determinante”.

Con respecto a la programación, Parraguirre no ocultó su molestia. “Obvio que influye el poco descanso, terminamos a las diez y media de la noche y tener que estar saliendo a la Villa a las ocho y media de la mñana hoy, es duro, no sé quién hizo la programación de esa forma. No perdimos por eso, pero tampoco ayudó a la causa”, sostuvo.

En tanto, el coach de la selección nacional de vóleibol masculino, Daniel Nejamkin, abordó la derrota ante los cafeteros y mencionó que “el cuarto set fue desequilibrante en el ritmo del juego y ahí se complicó todo. A todos nos pega mucho el no pasar a semifinales, sabíamos que iba a ser muy difícil, todas las selecciones trajeron una muy buena versión de su país”.

Nejamkin también se expresó con molestia por el tema de la programación. “Evidentemente, está mal hecho el fixture, no es una excusa, pero no lo quisieron cambiar por un tema de terquedad, evidentemente el hecho de tener que habernos ido a las 11 de la noche ayer y hoy llegar acá muy temprano incluye en el rendimiento”, concluyó.

Ahora los “Guerreros Rojos” deberán luchas por quedarse con el quinto puesto de los Panamericanos 2023. Sus siguientes rivales pueden ser República Dominicana o México.