Martina Weil no solo dejó la grande en Santiago 2023 al quedarse con la medalla de oro en los 400 metros.

La velocista, que causó vítores y fue apañada en todo momento por el público, además causó furor en redes por su look.

Y no solo por su pelo dorado y rizado, que ya la destaca junto a su altura. Si no que por dos llamativos detalles que lució.

De hecho, en plataformas como X, muchos empezaron a solicitar que compartiera “el dato”, a través de distintos posteos.

Martina Weil y su labial

Así, lo primero que llamó la atención fue el maquillaje de la atleta, que pintó sus labios de un rojo infartante.

Un labial que, además, no se corrió ni un centímetro de su boca, pese a la lluvia, la velocidad y la emoción del momento.

Por eso, muchas empezaron a pedir el nombre. “Que de el dato” y “antes muerta que sencilla”, fueron parte de los comentarios.

Junto a esto, también impactó su manicure. Un diseño con colores de la bandera, donde se veían diversas estrellas.

Necesito dos cosas urgentes:

Dato del labial de Martina Weil y de la manicurista pq esas uñas están bellísimaaaaaas pic.twitter.com/BASNWj9a3f — Gigi. (@g_gigi07) November 1, 2023

Oye pero qué labial usará la Martina porque on point con lluvia y todo. Las uñas, el maquillaje, todo lo que hacemos las mujeres superior a la hora de jugársela en su pega 🫶✨. — Daniela María Teresa (@daaam) November 2, 2023

Martina dijo, antes muerta que sencilla. Su regio labial por si devoro y me llevo oro 💋#PanamericanosSantiago2023 #Panamericanos2023 pic.twitter.com/5QBPt8BWOQ — Felipe (@Piipemiranda) November 1, 2023

ni el labial ni el maquillaje ni se le corrió MARTINA WEIL YOU'RE THE MOMENT — 🎈 (@R3PUTANDO) November 1, 2023

MARTINA DATO DEL LABIAL (bautizarlo como el tono Martina también) — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) November 1, 2023

No me canso de decir lo seca que es, pero porfa Martina Weil da el dato de tu labial🙏🏼 https://t.co/9VgJhuoX5k — Ⓛⓘⓔ✨ // HOTD (@liesilvg) November 2, 2023

Mientras la representante nacional no contestó los mensajes de ADN, sí lo hizo su compañera de departamento en la Villa Panamericana, Ignacia Montt, quien solo pudo dar un dato del requerido pintalabios: “creo que es de la marca Nyx”.

De ser así, el labial de Martina Weil podría ser el LABIAL LÍQUIDO NYX SHINE LOUD PRO PIGMENT – OVERNIGHT, en tono Rebel in Red. Un maquillaje líquido que promete ser “a prueba de besos, a prueba de roces del cabello y a prueba de mascarillas, ¡seguramente llamarás la atención con un brillo tan vidrioso! ¡Brilla fuerte y no dejes rastro! ¡Este brillo labial súper pigmentado durará hasta 16 horas! No experimentará la transferencia de color y el ultra glas”. ¿Será este?